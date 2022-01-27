В среду, 26 января, на 4-м рудоуправлении «Беларуськалия» погиб работник. Информация об этом появилась на сайте «Электронный Солигорск».

Как указано в официальной группе «Беларуськалия» во «ВКонтакте», погибший — Александр Адамович Перко 1962 года рождения. Он работал помощником машиниста тепловоза службы эксплуатации управления железнодорожных перевозок (УЖДП).

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Об обстоятельствах

Со ссылкой на РОСК «Электронный Солигорск» пишет, что в среду на железнодорожном пути проводились маневровые работы. На подножке соединителя поездов на вагоне и находился помощник машиниста тепловоза.

По предварительной информации, в негабаритном месте путей работник не покинул подножку, зацепился за металлическую конструкцию натяжения троса и получил внутренние телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства произошедшего расследуются.