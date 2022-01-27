«Внешне богатых домов здесь нет». Фотопрогулка по улице Зимней в Слуцке

На днях побывал на улице Зимней, пока зима не закончилась. Улица длиной всего-то четыре сотни метров, но и здесь нашлись любопытные сюжеты.

В начале улицы на табличках название на белорусском языке, а дальше — на русском.

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В каждом втором дворе растут туи, похожие на новогодние ёлочки.

Коты примостились на улице, подставив бока едва греющему солнышку. Коты — они такие, весну чуют уже в январе.

Внешне богатых домов на улице Зимней нет. Все строения напоминают деревенский быт. Без обид для тутошних хозяев. Ведь главное — порядок в огороде и вокруг.

Три собаки в разных дворах, которые подали голос, симпатичные и весёлые, есть даже очень приметные.

Однако есть и такие владельцы, которые предостерегают проходящих мимо их дома разными знаками.

А чей-то порог даже охраняет некто в военной форме.

Один из атрибутов нашей зимы – сосульки, ведь погода постоянно меняется: то мороз, то оттепель.

Нужно отметить ещё один признак холодного времени года – кормушки. Сердобольные хозяева не пожалели сала и подвесили в кормушке приличные шматочки. У синичек — праздник.