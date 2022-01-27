«Платила 93 рубля, теперь надо 211». Что рассказывают о налоговых изменениях предприниматели в Слуцке и что говорят эксперты

До 2022 года в Беларуси существовали три основные системы налогообложения для ИП. Упрощённая система с налогом 5% со всей выручки от деятельности, единый налог с уплатой фиксированной суммы, а также общая система налогообложения с налогом 16% от разницы между выручкой и расходами.

С 2022 года популярную «упрощёнку», но теперь уже с 6% налога от выручки, не вправе применять предприниматели, оказывающие услуги. Среди исключений — туристическая деятель­ность, программирование, общепит, здравоохранение и сухопутный транспорт. Если деятельность ИП не входит в эти исключения, надо перейти на иные формы налогообложения.

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Переход на подоходный налог подразумевает уплату 16% с разницы между выручкой и доходами. И это автоматически добавляет трудностей, поскольку вести учёт и документацию становится сложнее, а при отсутствии расходов суммы налогов заметно вырастают.

Сфера применения единого налога тоже сократилась, а размер ставок вырос в 2-4 раза. Например, за техническое обслуживание и ремонт автомобилей в 2021 году предприниматели из Слуцка и Солигорска уплачивали 219 руб­лей в месяц, новая ставка с февраля 2022 года — 497 рублей; за предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты слуцкие ипэшники раньше уплачивали 99 рублей, а теперь — 225. Грузоперевозчики в прошлом году уплачивали 117 рублей, теперь — 266. И так по всем позициям.

Что говорят эксперты-экономисты

«Главный налоговый удар будет нанесён именно по малому бизнесу, где в штате один-два наёмных работника и нет возможности масштабироваться. Особенно это коснётся небольших населённых пунктов, — об этом на брифинге, посвящённом изменениям, внесённым в Налоговый кодекс, рассказала экономист Анастасия Лузгина, старший научный сотрудник BEROC. — Всё это приведёт к росту цен на услуги и падению спроса. Поэтому часть ИП рассматривает варианты закрытия бизнеса или ухода в серую зону. В новых условиях нет смысла заниматься некоторыми видами деятельности легально, особенно в малых городах.

Часть ИП перейдёт в статус «самозанятых», часть станет микроорганизациями и общее число ИП сократится. Точно будут изменения структуры малого бизнеса Беларуси в 2023-м, но так как остаётся ещё некая возможность работать, то пока сложно сказать, как изменится соотношение в этом году».

Анастасия Лузгина считает, упорядочение и упрощение градации налогообложения для малого бизне­са — это плюс. Как и то, что для самозанятых со следующего года будет разработано приложение, в котором они смогут, не занимаясь сложной бухгалтерией, в пару кликов заплатить налоги. «Но не совсем понятно, почему именно для ИП ужесточили условия. С 2023-го у них не будет иного варианта, как подоходный налог в 18%», — отметила эксперт.

Что говорят слуцкие предприниматели

Виктория: «Я работаю в сфере услуг. Платила единый налог — 93 рубля каждый месяц. Теперь надо платить 211 рублей. Я просчитала, как мне будет выгоднее — на едином налоге или на подоходном. При тех расходах и доходах, что у меня сейчас есть, выбрала подоходный налог.

Получается, что при прежних объёмах услуг я буду платить на 20 рублей в месяц больше, чем в прошлом году. 113 руб­лей против 211-ти — уже не так страшно. Тем более что при уплате подоходного налога я могу получать вычеты, то есть мои расходы, если я буду подтверждать их чеками, будут вычитаться из доходов и не облагаться налогом. Так что итоговая сумма может оказаться даже меньше 113 рублей. Конечно, если расшириться, увеличить список услуг, добавить больше часов работы — доход вырастет, вместе с ним и налог. Но пока этого не произошло».

Дмитрий: «У меня своя СТО. До нынешнего времени я платил налог по упрощённой системе налогообложения. Платил 5% с выручки. Сейчас придётся переходить на подоходный налог и платить больше. Можно, конечно, получить налоговые вычеты по расходам, но это слишком много бумажной работы — чеки, отчётности. Уже посчитал, что буду платить налоги в три раза больше, чем в прошлом году.

Что буду делать? В конечном итоге страдать будет потребитель. Если раньше ремонт стоил 50 рублей, то теперь те же работы будут уже 60 рублей и выше. Так что содержание автомобиля станет ещё дороже».

Наталья: «У меня небольшая парикмахерская на два места, работаем я и наёмный работник. В про­шлом году платила налоги по «упрощёнке», то есть 5% от выручки за 3 месяца. Платила в среднем 100-150 рублей, иногда около 200. Теперь мне нужно либо переходить на единый налог, либо на подоходный. Склоняюсь больше к последнему. В парикмахерской много расходов — на одни только профессиональные препараты для волос тратится круглая сумма. А плюс ещё свет, вода, отопление, оборудование. Возможно, вычеты будут весомые. Единый налог? 225 рублей в месяц? Причём неважно, были клиенты или нет… Нет, наверное, на эту систему не пойду. Вообще, в планах на следующий год — перейти в разряд самозанятых».