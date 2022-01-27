Минздрав внёс изменения в «Рекомендации (временные) об организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19». Новый приказ утверждён 25 января.

По этому документу теперь всем, кто живёт в одной квартире или одном доме с заболевшим коронавирусом и имеет симптомы острой респираторной инфекции (кашель, насморк, боль в горле и другие) или повышенную температуру, будут делать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2.

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В случае отрицательного результата на антиген SARS-CoV-2 или если нет возможности провести этот анализ при клинической картине острой респираторной инфекции у пациента или людей, которые с ним проживают, медики будут брать комбинированный мазок из рото-носоглотки на ПЦР.

Пациентов с инфекцией COVID-19, которые сидят дома на самоизоляции, медики наблюдают «с использованием средств телекоммуникационной связи до момента исчезновения клинических симптомов инфекции COVID-19. Но не более 21 дня с даты появления клинических симптомов».

Что будет в других случаях: