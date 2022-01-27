Минздрав внёс изменения в «Рекомендации (временные) об организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19». Новый приказ утверждён 25 января.
По этому документу теперь всем, кто живёт в одной квартире или одном доме с заболевшим коронавирусом и имеет симптомы острой респираторной инфекции (кашель, насморк, боль в горле и другие) или повышенную температуру, будут делать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2.
В случае отрицательного результата на антиген SARS-CoV-2 или если нет возможности провести этот анализ при клинической картине острой респираторной инфекции у пациента или людей, которые с ним проживают, медики будут брать комбинированный мазок из рото-носоглотки на ПЦР.
Пациентов с инфекцией COVID-19, которые сидят дома на самоизоляции, медики наблюдают «с использованием средств телекоммуникационной связи до момента исчезновения клинических симптомов инфекции COVID-19. Но не более 21 дня с даты появления клинических симптомов».
Что будет в других случаях:
- пациенты с бессимптомным течением активно не наблюдаются, инструктируются о необходимости звонка в колл-центр при появлении клинической симптоматики (период наблюдения (изоляции) — до 7 дней с даты забора биологического материала);
- пациенты без факторов риска тяжёлого течения с лёгкой формой течения COVID-19 наблюдаются не реже 1 раза в 3 дня до клинического выздоровления (период наблюдения (изоляции) — до 10 дней с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19;
- пациенты с факторами риска тяжёлого течения с лёгкой формой течения COVID-19 или пациенты со среднетяжёлой формой течения заболевания наблюдаются ежедневно до клинического выздоровления, при необходимости (период наблюдения (изоляции) — до 21 дня с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19).