«Круто!» или «Не...». Слуцкие школьницы вышли на улицу в зимних шапках 70-х годов

Морозец и снежок — наслаждаемся зимой! Недавно листала старые альбомы и наткнулась на зимние фото почти полувековой давности. Разглядывая их, вспомнила, что мы носили. Собрала несколько шапок того времени. Стало интересно, как бы эти изделия смотрелись на современных девушках. «Кур’ер» провёл фотосессию в ретро-шапках. Наши модели: Милана Малышева и Александра Барановская, 11-классницы из школы №5 Слуцка.



Немного историй о шапках

Для начала небольшой экскурс, что в те годы было модно и почему. В 70-80-е годы не было брендовых магазинов, шапки покупали в универмаге, но чаще шили на заказ. По головным уборам оценивали состояние людей.

Самые доступные по цене были шапки-ушанки из кролика. Их носили и парни, и девушки. Мужчины старались иметь шапку посолиднее — из нутрии или ондатры. Кто имел средства, шил головной убор из бобра. У женщин были популярны шапки-снопы из меха лисы, песца, норки. Признаком богатства считались соболиные.

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Про норковые шапки

В те годы все гонялись за норковыми шапками. Их носили и мужчины, и женщины. Хорошая шапка стоила две средние зарплаты (средняя зарплата в СССР составляла примерно 120-150 рублей – Прим.ред.). Норковая шапка могла носиться 10 лет, практически не теряя первоначальных качеств. У мастеров существовало множество болванок, и заказать шляпку можно было на любой вкус и размер.

Шапка-ушанка в 1970-х годах стала желанной в женском гардеробе. Моду на шапку-ушанку принёс известный кутюрье Вячеслав Зайцев. В 80-е популярность получила кроличья ушанка, которую в основном носила молодёжь обоих полов.

Ушанки-обманки носили те, кто не мог позволить себе настоящие. Уши у них не отворачивались для экономии меха. Сооружение представляло из себя меховой «шлем», только контурами похожий на ушанку. Конструкция была достаточно твёрдой и нередко защищала голову при падении зимой, во время обледенения. Внутри был жёсткий каркас, чтобы шапка «стояла».

Шапки-боярки

Популярной была шапка-боярка. Этот фасон состоит из двух частей: круглая часть — на макушке, а другая — полосой обёрнута вокруг головы. Высота боярки зависела от размера шкурки.

Кубанки

В конце 70-х годов в женскую моду вошла шапка-кубанка. Она могла быть разной высоты. Её шили из каракуля или меха с длинным ворсом: песца, лисицы, куницы.

Меховые шапки вышли из моды в 90-е. Носить их было опасно. В разгул преступности их часто срывали с головы. Но и сегодня у некоторых случчан сохранились норковые шапки прошлого века. Их даже можно увидеть на улицах.

Шапки вязаные

Были популярны береты, связанные из мохеровых или шерстяных ниток. Отдельные модницы носили береты из искусственного меха или меха норки или каракуля.

Хитом начала 80-х годов была простая шапочка, связанная платочной вязкой, и ажурная косынка-паутинка. В женском гардеробе был и платок. Платок из тёмной серой шерсти считался повседневным. А вот белый ажурный носили по праздникам как особенно нарядный.

В западных странах шляпки-таблетки оставались на пике до начала 70-х годов. Наши модницы умудрялись вязать их спицами или крючком из шерсти.

Фотосессия в головных уборах в стиле ретро