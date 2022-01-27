11-летняя девочка покончила с собой. Её мать считает, что всё это из-за Instagram и Snap, и подала в суд

Тэмми Родригес, жительница Коннектикута, подала в суд на материнскую компанию Instagram — Meta, а также Snap Inc. Женщина уверена, что зависимость от их соцсетей стала причиной самоубийства её дочери, пишет Dev.by.

Селена Родригес, 11-летняя жительница города Энфилд, покончила с собой летом прошлого года.

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Согласно заявлению Центра по защите прав жертв социальных сетей (SMVLC), который подал иск в Калифорнии от имени матери девочки, та страдала от сильной зависимости от Instagram и Snapchat на протяжении двух лет. Хотя официально платформы заявляют, что регистрироваться в соцсетях могут пользователи не младше 13 лет.

Как сказано в документе, Селена также страдала от депрессии и бессонницы, расстройств пищевого поведения.

В иске утверждается, что смерть девочки была вызвана «потенциально опасными особенностями платформ».

По мнению матери, обе социальные платформы используют поощрения для удержания юных пользователей, намеренно вырабатывают у них зависимость от использования сервисов. Также, по мнению женщины, в соцсетях отсутствует должный контроль за соблюдением возрастных цензов на регистрацию.