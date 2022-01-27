С 1 января техническим обслуживанием 24 многоквартирных домов в микрорайоне «Чехова» и 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи занимается ЧУП «Амирхан». Это частная компания из Сморгони, которая выиграла тендер на услугу.

В редакцию «Кур’ера» позвонил житель микрорайона «Чехова». Он рассказал, что, когда у него возникла проблема со змеевиком, он позвонил в ЖЭУ-5. Но там ему сказали, что теперь его дом обслуживает частная компания. «Кур’ер» разбирался, что произошло.

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В конце 2021 года служба заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района проводила открытый конкурс на закупку технического обслуживания жилищного фонда города Слуцка и Слуцкого района на 2022 год.

В лот №1 входил жилфонд ЖЭУ №1 (это 62 дома в Слуцке).

В лот №2 — жилфонд ЖЭУ №2 (это 44 дома в Слуцке).

В лот №3 — жилфонд ЖЭУ №3 (это 69 домов в Слуцке).

В лот №4 — жилфонд ЖЭУ №4 (это 71 дом в Слуцке).

В лот №5 — жилфонд ЖЭУ №5 (это 25 домов в Слуцке) и ЖЭУ № 6 (это 27 домов в агрогородках Гацук, Греск и Вежи).

Договор на услугу по техническому обслуживанию домов из лотов №1-4 подписали со Слуцким ЖКХ. А победителем по лоту №5 стало частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Амирхан». Фирма зарегистрирована в Сморгони. Потом из её списка исключили дом №5 по улице Магистральной. В итоге «Амирхан» обслуживает 51 дом.

За ЖЭУ №5 в микрорайоне «Чехова» остались ведомственные дома, многоэтажки товариществ и ЖСК.

Какие дома попали под техническое обслуживание частной фирмы

Слуцк:

ул. 14 Партизан, 60, 66А, 70;

ул. Зелёная, 3, 5А, 7;

ул. Чехова, 18, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 51, 59;

ул. Чкалова, 8;

ул. Борисовца, 24, 30;

ул. Зелёная, 19, 21, 23;

ул. Магистральная, 7.

Агрогородок Гацук:

ул. Заводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Агрогородок Греск:

ул. Минская, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 58, 60, 62, 68, 77;

пер. Спортивный, 2;

ул. Школьная, 2.

Агрогородок Вежи:

ул. Минская, 3, 4, 5, 6, 7.

Куда обращаться жителям этих домов, если возникли проблемы

Для жильцов домов, которые перешли под обслуживание фирмы «Амирхан», есть два варианта:

оставить заявку в службу «115» по телефону либо на сайте . Её передадут в обслуживающую организацию;

. Её передадут в обслуживающую организацию; позвонить непосредственно мастеру, который находится в Слуцке, по телефону (8025) 545 05 37.

В «Амирхане» «Кур’еру» пояснили, что с 1 января по 31 декабря этого года они являются исполнителем услуги по техническому обслуживанию и уже принимают заявки от жильцов. Фирма занимаются текущим ремонтом домов по вопросам водоснабжения, канализации, освещения (например, пропал свет в подъезде), отопления (например, надо отрегулировать), кровли (частично) и т.д.