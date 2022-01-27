В четверг, 27 января, весь мир отмечает День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц).

В полдень в Слуцке члены еврейской общины, работники районной библиотеки и дети из Центра туризма собрались возле мемориала жертвам Слуцкого гетто и почтили память всех евреев, убитых в годы фашистской оккупации нашего города.

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Руководитель общины Галина Ванкевич сказала речь. Она напомнила, что 18 тысяч случчан-евреев погибли с 1941 по 1944 год. И что культурный пласт нашей жизни был безвозвратно уничтожен за эти три года.

По словам Галины Михайловны, по всему миру мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста проводятся для того, чтобы воспитать в обществе толерантность к людям разных национальностей, рас, вероисповеданий, с разным мироощущением.

«Мы должны работать, говорить с молодёжью, чтобы воспитать культуру общения, чтобы неприятия людей разных народов у нас не было. Мы все люди на одной планете. И поэтому надо сделать всё, чтобы эти ужасы не повторились. Толерантность, понимание, уважение прав и свобод — это самые главные понятия».

После возложения цветов к мемориалу Галина Ванкевич возложила венок на могилы слуцких праведников мира Николая и Любови Борисовец. С ней на могилу родителей приехала дочь праведников Тамара Шпаковская. Подробнее про семью Борисовец и их подвиг можно почитать по этой ссылке.
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Галина Ванкевич выступает с речью. Фотографии: Олеся Белая
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Случчане, которые пришли к мемориалу жертвам Слуцкого гетто
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Тамара Шпаковская, дочь праведников мира Николая и Любови Борисовец, которые во время оккупации спасли двух соседей-евреев

 

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

 

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Галина Ванкевич возлагает венок на могилу Николая Борисовца, который недавно получил звание «Праведник народов мира» за то, что, рискуя жизнью всей своей семьи, спас двух соседей-евреев от фашистов
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Портрет Николая Борисовца на надгробном памятнике
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Надгробие Любови Борисовец
В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)
Галина Ванкевич и Тамара Шпаковская возле могилы Николая Борисовца