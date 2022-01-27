В Слуцке почтили память жертв Холокоста и навестили могилы праведников мира (фото)

В четверг, 27 января, весь мир отмечает День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц).

В полдень в Слуцке члены еврейской общины, работники районной библиотеки и дети из Центра туризма собрались возле мемориала жертвам Слуцкого гетто и почтили память всех евреев, убитых в годы фашистской оккупации нашего города.

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Руководитель общины Галина Ванкевич сказала речь. Она напомнила, что 18 тысяч случчан-евреев погибли с 1941 по 1944 год. И что культурный пласт нашей жизни был безвозвратно уничтожен за эти три года.

По словам Галины Михайловны, по всему миру мероприятия ко Дню памяти жертв Холокоста проводятся для того, чтобы воспитать в обществе толерантность к людям разных национальностей, рас, вероисповеданий, с разным мироощущением.

«Мы должны работать, говорить с молодёжью, чтобы воспитать культуру общения, чтобы неприятия людей разных народов у нас не было. Мы все люди на одной планете. И поэтому надо сделать всё, чтобы эти ужасы не повторились. Толерантность, понимание, уважение прав и свобод — это самые главные понятия».

После возложения цветов к мемориалу Галина Ванкевич возложила венок на могилы слуцких праведников мира Николая и Любови Борисовец. С ней на могилу родителей приехала дочь праведников Тамара Шпаковская. Подробнее про семью Борисовец и их подвиг можно почитать по этой ссылке.