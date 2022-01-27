Этого вы точно не знали. 15 интересных фактов о Германии

Германию нередко называют землёй поэтов и мыслителей. Это неудивительно, ведь очень много композиторов из Германии (Бах, Шуман, Мендельсон, Гендель, Бетховен, Вагнер, Брамс и другие).

Да и имена немецких философов известны по всему миру (Кант, Ницше, Гегель, Хайдеггер, Шопенгауэр), а их труды уже давно «растащили» на цитаты. Но что мы ещё знаем о Германии?

1. Столица Герма­нии менялась семь раз. В разное время столицами Германии были города Аахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Берлин, Ваймар и Бонн.

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2. В Берлине больше мостов, чем в Венеции. В настоящее время в столице Германии насчитывается 960 мостов. Берлин вместе с землёй Бранденбург является крупнейшей сетью внутренних вод в Европе. А в Гамбурге мостов ещё больше — около 2500 штук. Это больше, чем в Лондоне, Амстердаме и Венеции вместе взятых.

3. Вас не накажут за побег из тюрьмы. В XIX веке в законодательство Германии внесли поправку, согласно которой стремление человека к свободе признаётся челове­ческим инстинктом. Поэтому если преступника поймают, то он просто досиживает срок.

4. Если на автобане закончился бензин — у вас большие проблемы. Остановка на скоростной дороге разрешена лишь в особых случаях, к которым пустой бак не относится. За такой проступок водителя могут оштрафовать или лишить водительских прав.

5. Берлинский зоопарк — круп­нейший в мире. В настоящее время в Германии насчиты­вается более 400 зоо­парков. Самый большой из них — Берлинский.

6. Немцы изобрели журналы. Гамбургский журнал «Поучительные ежемесячные обсужде­ния», который начали издавать в 1663 году, стал первым журналом в мире. А ещё в Германии придумали жевательную резинку. Кстати, аспирин тоже придумали немцы — в 1897 году.

7. Заниматься музыкой более двух часов в день нельзя. Это считается правонарушением, за которое можно получить штраф, так как музыкальные звуки из-за стены создают неудобства соседям.

8. Хочешь велосипед — сдай на права. Чтобы ездить на велосипеде, ребёнку в Германии необходимо сдать экзамен на велоси­педные права. Вообще в Германии очень много велосипедистов. По статистике, на 80 немцев приходится 60 велосипедов. Это один из основных видов транспорта. Даже зимой.

9. Пиво в Германии готовят строго по рецепту. Его производство регламентирует закон, принятый ещё в 1516 году. Согласно ему, использовать могут 4 ингредиента: вода, дрожжи, ячмень и хмель.

Кстати, в Баварии, где находится треть пивоваренных заводов мира, на работе разрешено выпить кружку пива.

10. Самая высокая церковь в мире находится в Германии. Это Ульмский собор, его высота 161,5 метра.

11. Фамилию Мюллер носят примерно 320 тысяч немцев. Это самая распространённая фамилия в Германии.

12. В Германии есть около 1500 видов колбас, 300 видов хлеба и примерно 5 тысяч сортов пива. А ещё в стране несколько музеев хлеба.

13. Самая узкая улица в мире находится в городе Ройтлинген. Она достигает всего лишь 31 санти­мет­ра в ширину и называется Шпройерхофштрассе.

14. Самое длинное слово существует в немецком языке: Rechtsschutzversicherungsgesellschaften. Оно означает «страховые компании, предоставляющие юридическую защиту».

15. Слово Drachenfutter означает «корм дракона». Так немцы называют подарки своим жёнам, которые преподносят в качестве примирения после совершения какой-нибудь оплошности.

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