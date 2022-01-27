Некоторым было всего 2 года... Краевед опубликовала фотографии детей-евреев, погибших в Слуцке в годы нацистской оккупации

В четверг, 27 января, отмечается День памяти жертв Холокоста. Вера Грабовская, краевед, в своей группе «Старые памятники Слуцка» опубликовала фотографии некоторых слуцких детей-евреев, которые погибли в 1941-1943 годах во время нацистской оккупации города.

Случчанка нашла эти фотографии на сайте Мемориала Яд Вашем. Вера отмечает, что это только малая часть снимков слуцких детей, погибших в результате Холокоста. Другие фото умерших в гетто и убитых случчан-евреев, в том числе маленьких детей, можно посмотреть по этой ссылке.

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Для «Кур’ера» Вера Грабовская подготовила небольшой текст: «Война не щадит никого. Ни женщин, ни стариков, ни детей. Особенно если это еврейские дети и война — Вторая мировая.

На сайте Яд Вашем (Мемориальный комплекс истории Холокоста) представлены фотографии людей, погибших в еврейских гетто, в том числе и в Слуцке. И среди них есть снимки маленьких детей, которые вызывают умиление… и слёзы, когда видишь описание, что они погибли в 1941 — 1943 годах.

К началу Великой Отечественной войны в Слуцке проживало около 14 тысяч евреев. Уже в конце июня 1941 года нацисты провели первую акцию по их уничтожению, погибло не менее 2,8 тысячи человек. В конце лета 1941 года оккупанты устроили еврейское гетто в районе улицы Богдановича. На этой улице было много еврейских домов и разных мастерских. Ремесленникам разрешили остаться в своих домах.

Часть евреев разместили в военных казармах 10-го городка. Детям запретили посещать школу, всем запретили покидать гетто без специального разрешения, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться в общественных местах и т.п.

Самыми ужасными были дни 27-28 октября 1941 года, когда за 2 дня в ходе ликвидации гетто в Слуцке, по разным данным, было убито от 5 до 8 тысяч человек.

Позже появилось гетто в районе Школища. Там разместили около 3 тысяч человек, постепенно людей уничтожали.

По сообщениям партизан, в июле 1942 года жителей гетто вывезли за город и расстреляли. Среди истреблённых было до 700 маленьких детей. Гетто окончательно было ликвидировано 8 — 9 февраля 1943 года. Почти всё еврейское население города было уничтожено».