Читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку на этой неделе и прислали фотографии из жизни города в нашу группу в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer).

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)
Фотографии: Алесь Достанко

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

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«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)
Ёлки из квартир переместились на улицу. Пёс пришёл в гости к снеговику. Фото: Сергей
«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)
Фотографии: Александр Шелехов

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)

«Зеркальный столб на рынке». Что происходит на улицах Слуцка в конце января (фотографии)