Какие изменения грядут в жизни белорусов с 1 февраля, смотрите в обзоре «Кур’ера».
Дорожает питание в детсадах и школах
Если сравнивать нормы, которые были приняты Совмином летом прошлого года и сейчас, то получится: двухразовое питание в детсадах для детей 1-3 лет стоило 2,75 рубля, а теперь — 2,96; на детей от 3 до 7 лет приходилось 3,51 рубля, сейчас — 3,85 рубля; двухразовое питание для младших школьников (1-4 классы) стоило 2,19 рубля, а стало — 2,52 рубля; для старшеклассников (5-11 классы) было 2,44 рубля, теперь — 2,94 рубля. Суммы вроде бы незначительные — но это лишь один день, а за месяц будет набегать прилично.
Новые ставки налогов
Индивидуальные предприниматели начнут уплачивать единый налог по новым правилам с 1 февраля. «Кур’ер» разбирался в новшествах обновлённого Налогового кодекса в материале «Предприниматели и эксперты о работе в новых условиях», который опубликован в газете от 20 января и на сайте kurjer.info.
БПМ пересчитают
С 1 февраля изменится бюджет прожиточного минимума. Сейчас он составляет 288,01 рубля. Каким он будет с 1 февраля, станет известно позже.
Соразмерно росту БПМ с 1 февраля изменятся размеры:
- государственных пособий семьям с детьми;
- повышений к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров;
- доплат и надбавок пенсионерам старше 75 лет;
- пособий по уходу за инвалидом I группы, лицом 80-летнего возраста;
- социальные пенсии.
Изменилась оплата больничного
Напомним, с 21 января в Беларуси вступили в силу новшества по оплате больничных. Важно, что теперь по трудовым договорам работодатель обязан оплатить время нетрудоспособности своего сотрудника, даже если он не перечислял обязательные взносы в ФСЗН. Также это касается пособия по беременности и родам.
Установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% БПМ за два последних квартала), которое будет выплачиваться, если наниматель умышленно завысил суммы пособия.
Жировки потяжелеют
С 1 января выросли тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому уже в феврале жировки по коммунальным платежам могут потяжелеть на 11,1 рубля. Например, в типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими счёт за «коммуналку» вырастет примерно на $3,93 по курсу.
Появится реестр распространителей рекламы
С 1 февраля 2022 года оказание услуг по размещению рекламы рекламораспространителем, не включённым в реестр, будет являться незаконным и запрещается.
Без включения в реестр рекламораспространители могут оказывать услуги по размещению (распространению):
- наружной рекламы;
- рекламы на транспорте внутри салонов;
- рекламы посредством электросвязи, электронной почты;
- рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, выставок и иных подобных мероприятий;
- рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ;
- рекламы в сети Интернет, не связанной с размещением в сетевом издании.
Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, реестр разместят в открытом доступе на официальном сайте МАРТ.
Референдум по изменениям Конституции
Согласована дата референдума по изменению Конституции Беларуси. Он пройдёт 27 февраля 2022 года. Белорусам на голосовании предложат ответить всего на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь».