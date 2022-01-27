Какие изменения грядут в жизни белорусов с 1 февраля, смотрите в обзоре «Кур’ера».

Дорожает питание в детсадах и школах

Если сравнивать нормы, которые были приняты Совмином летом прошлого года и сейчас, то получится: двухразовое питание в детсадах для детей 1-3 лет стоило 2,75 руб­ля, а теперь — 2,96; на детей от 3 до 7 лет приходилось 3,51 рубля, сейчас — 3,85 рубля; двухразовое питание для младших школьников (1-4 классы) стоило 2,19 рубля, а стало — 2,52 рубля; для старшеклассников (5-11 классы) было 2,44 рубля, теперь — 2,94 рубля. Суммы вроде бы незначительные — но это лишь один день, а за месяц будет набегать прилично.

Новые ставки налогов

Индивидуаль­ные предприниматели начнут уплачивать единый налог по новым правилам с 1 февраля. «Кур’ер» разбирался в новшествах обновлённого Налогового кодекса в материале «Предприниматели и эксперты о работе в новых условиях», который опубликован в газете от 20 января и на сайте kurjer.info.

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БПМ пересчитают

С 1 февраля изменится бюджет прожиточного минимума. Сейчас он составляет 288,01 рубля. Каким он будет с 1 февраля, станет известно позже.

Соразмерно росту БПМ с 1 февраля изменятся размеры:

государственных пособий семьям с детьми;

повышений к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров;

доплат и надбавок пенсионерам старше 75 лет;

пособий по уходу за инвалидом I группы, лицом 80-летнего возраста;

социальные пенсии.

Изменилась оплата больничного

Напомним, с 21 января в Беларуси вступили в силу новшества по оплате больничных. Важно, что теперь по трудовым договорам работодатель обязан оплатить время нетрудоспособности своего сотрудника, даже если он не перечислял обязательные взносы в ФСЗН. Также это касается пособия по беременности и родам.

Установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% БПМ за два последних квартала), которое будет выплачиваться, если наниматель умышленно завысил суммы пособия.

Жировки потяжелеют

С 1 января выросли тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому уже в феврале жировки по коммунальным платежам могут потяжелеть на 11,1 рубля. Например, в типовой двухкомнатной квартире с тремя проживающими счёт за «коммуналку» вырастет примерно на $3,93 по курсу.

Появится реестр распространителей рекламы

С 1 февраля 2022 года оказание услуг по размещению рекламы рекламо­распростра­нителем, не включённым в реестр, будет являться незаконным и запрещается.

Без включения в реестр рекламораспростра­нители могут оказывать услуги по размещению (распространению):

наружной рекламы;

рекламы на транспорте внутри салонов;

рекламы посредством электросвязи, электронной почты;

рекламы в зданиях (помещениях, сооружениях), а также в местах проведения культурных, образовательных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, выставок и иных подобных мероприятий;

рекламы на бумажном носителе, не относящемся к печатному СМИ;

рекламы в сети Интернет, не связанной с размещением в сетевом издании.

Формировать и вести реестр будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, реестр разместят в открытом доступе на официальном сайте МАРТ.

Референдум по изменениям Конституции

Согласована дата рефе­рендума по изменению Конституции Беларуси. Он пройдёт 27 февраля 2022 года. Белорусам на голосовании предложат ответить всего на один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь».