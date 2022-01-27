Под Слуцком перевернулась машина. Водитель говорит, что с ним всё в порядке (фотофакт)

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Под Слуцком перевернулась машина. Водитель говорит, что с ним всё в порядке (фотофакт)
Фото прислано читателем

Читатель сообщил «Кур’еру», что примерно в 9.10 увидел возле деревни Великая Слива Слуцкого района перевёрнутую машину.

«Водитель стоит рядом, говорит, что всё нормально», — пишет очевидец.

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Под Слуцком перевернулась машина. Водитель говорит, что с ним всё в порядке (фотофакт)
Фото прислано читателем