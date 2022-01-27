22 гады «Kур’ер» разам з вамі! 27 студзеня 2000 года выйшаў першы нумар «Кур’ера». А сёння, 27 студзеня 2022 года, выйшаў 1166 нумар газеты. Дзякуй вам, нашы чытачы, што выбіраеце нас і дапамагаеце рабіць «Кур’ер» больш цікавым!

Газеце «Кур'ер» роўна 22 гады. Адной фатаграфіяй паказваем першыя старонкі нумароў тады і зараз
Як выглядаюць самы першы і сённяшні нумары «Кур’ера». За 22 гады выйшлі 71 нумар «КІС-Кур’ера» і 1095 нумароў «Інфа-Кур’ера» Фота: Алесь Дастанка