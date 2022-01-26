Случчане Радислав Качур и Дмитрий Черныш какое-то время работали по договорам подряда в ООО «УниверсалСтальСервис». По их словам, фирма осталась должна им деньги за работу. Рабочие обратились в «Кур’ер».

Дмитрий Черныш: «Первые три месяца очень хорошо платили, потом начали задерживать»

Дмитрий Черныш рассказал, что устроился в «УниверсалСтальСервис» 10 июня. Эту работу он нашёл по объявлению в интернете. Сама организация расположена в Солигорском районе, но как раз летом 2021 года открыла цеха и в Слуцке.

Реклама

Дмитрий заключил с фирмой договор подряда. Копия этого документа есть в редакции. Из него следует, что Дмитрий обязуется выполнять в срок электрогазосварочные работы и сдать результат заказчику (то есть «УниверсалСтальСервису») по акту сдачи-приёмки. А фирма, в свою очередь, обязуется принять результат работы и заплатить. Договор был заключён на срок с 10 июня до 31 декабря 2021 года. Ориентировочная стоимость работ там указана — 700 рублей. Но не сказано, что это в месяц.

«Первые три месяца очень хорошо платили, нормально, не жаловался, — рассказывает молодой человек. — А потом начали задерживать зарплату. Сначала на пару дней, потом с каждым разом всё больше и больше. Я ушёл 4 ноября. И сейчас мне должны оплату за сентябрь. За октябрь выплатили наличными, и то частями.

Я им звонил, и мне сказали, что пока у фирмы денег нет, отдать долг не могут. Ещё я 14 дней был на больничном, и его мне тоже не оплатили».

В начале декабря Дмитрию понадобился акт выполненных на «УниверсалСтальСервисе» работ. Ему дали его только в конце декабря. Это акт за работы, выполненные с 20 октября до 4 ноября. Там указано, что вознаграждение Дмитрия составляет 301 рубль за минусом удержаний. Молодой человек говорит, что больше никаких актов выполненных работ у него нет.

Радислав Качур: «Больничный не оплатили, но забрали больничный лист»

Радислав, по его словам, пришёл работать в «УниверсалСтальСервис» по рекомендации знакомого в начале ноября по договору подряда.

«Я проработал две недели, а потом коллега уронил мне профильную трубу на ногу, — рассказывает мужчина. — Оказалось, перелом. Сказал врачу, что это бытовая травма, потому что боялся потерять работу. Месяц пробыл на больничном».

По словам Радислава, на предприятии ему не давали акта о несчастном случае на производстве и, насколько он знает, не проводили расследование. После больничного мужчина проработал на фирме ещё неделю. Не дождавшись денег, он решил уйти. Больничный тоже не оплатили, но, по его словам, забрали больничный лист.

«Я сказал мастеру: “Дима, у меня уже даже машину нечем заправить. Скажи директору, пусть утром едет через коттеджи, где я живу, и меня забирает, и так же отвозит”, — рассказывает Радислав. — В конце концов, сколько можно за счёт женщины жить? Я предупредил за неделю, что меня не будет, и перестал туда ходить. Акта выполненных работ у меня нет».

Случчанин говорит, что единственные деньги, которые он получил на предприятии, — это сто рублей в подарок на Новый год.

Обращение в Департамент инспекции труда

И Дмитрий, и Радислав обращались в Слуцкий межрайонный отдел Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда. Им объяснили, что работа по договору подряда — это гражданско-правовые отношения. Следовательно, нормы трудового права на них не распространяются. Так что защиты в этом случае стоит искать в суде.

Сейчас случчане собираются объединиться со своими коллегами и вместе подать в суд на предприятие. Пока их собралось четверо, но Радислав предполагает, что будет и больше.

Кроме того, Дмитрий Черныш обратился в ФСЗН и узнал, что «УниверсалСтальСервис» платил за него взносы.

Что известно про организацию

«Кур’еру» не удалось связаться с директором ООО «УниверсалСтальСервис» Владимиром Делендиком. В интернете на различных площадках указаны номер мобильного телефона Делендика и контактный телефон организации. Но по мобильному никто не отвечает, а телефон организации оказался телефоном чьей-то квартиры.

В различных базах можно найти открытую информацию о том, что за пять лет компания сменила пять адресов. Вероятно, она до сих пор зарегистрирована в Минске на переулке Софьи Ковалевской. Однако кое-где указан адрес фирмы в Солигорском районе. Также есть данные, что к лету 2021 года компания поучаствовала в 14-ти судебных делах.

Комментарий юриста

«Кур’ер» уже писал о похожем случае, когда индивидуальный предприниматель нанял по договору подряда вальщиков леса и они требовали деньги за работу. Андрей Езовит, главный государственный инспектор труда Слуцкого межрайотдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда, тогда рассказал нам об особенностях оформления по договору подряда.

По словам эксперта, все споры, связанные с работой по договору подряда, решаются в суде. И хотя есть много видов этого договора, требования законодательства, защищающие права работников, чётко определены Указом Президента РБ N 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам».

«Многие до сих пор не понимают разницы между трудовым договором и договором подряда. И не зная, как эти документы должны быть оформлены, попадают в сложные ситуации, разрешить которые можно только в суде, — сказал Андрей Езовит. — Если договор подряда составлен неправильно, то суд может усмотреть факт подмены трудового договора договором подряда и признать последний недействительным. Работодателя обяжут переоформить сотрудника уже по трудовому договору и выплатить причитающуюся ему зарплату».