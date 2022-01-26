Практически с одинаковым вопросом позвонили в «Кур’ер» многодетная мать из Красной Слободы и пенсионерка из Минска. Женщины оформили в супермаркетах скидочные карты. Они рассказали, что по обстоятельствам не всегда в магазин ходят сами. Но родственникам, которые покупали им продукты, по предъявленной карте скидку не сделали. «Это правильно?» — спрашивают женщины. А что говорят в супермаркете.

«Ограничения неудобны для семьи»

«У нас многодетная семья, четверо детей, — рассказала Елена, жительница посёлка Красная Слобода Солигорского района. — Я сделала социальную карточку. Супермаркет у нас один. В магазин хожу и я, и дети. Вчера вечером отправила ребёнка за молоком. И у него эту карточку не приняли. Сказали: «Этой карточкой может пользоваться только родитель или пенсионер».

Пришлось идти самой. Как так? Карточка оформлена на меня, ребёнок мой. Он постоянно в магазин ходит. Почему он не может воспользоваться карточкой матери? В деревенском магазине и меня знают, и детей. Что я каждый раз должна сама ходить за хлебом и молоком из-за этой карточки? Я позвонила в сервисную службу супермаркета. Они мне ответили, что ребёнок или отец не имеет права покупать по карточке, оформленной на меня. Муж должен оформить свою карту. Тут что-то не продумали, такие ограничения неудобны для семьи».

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«Должен же единый порядок быть»

Анна Вениаминовна позвонила из Минска. Она до супермаркета дошла и карту оформила, но из-за болезни ног постоянно ходить за продуктами ей трудно.

«После коронавируса у меня осложнения, мне трудно передвигаться, к тому же сейчас гололёд, — сказала Анна Вениаминовна. — За продуктами ходит в основном дочка. Может ли она воспользоваться для этого моей картой? Есть у меня и другие вопросы, на которые при оформлении карты мне не ответили. В одном магазине требуют копию паспорта, в другом — паспорт не нужен. Зачем я должна кому-то давать мой паспорт и данные из него, если есть пенсионное и там всё указано? Ещё читала, что социальная скидка будет только до лета действовать, но сотрудники магазина ничего не отвечают. Разве это правильно? Должен же быть какой-то единый порядок».

Может ли покупать с 10%-ной скидкой член семьи

В справочной службе одного из супермаркетов «Кур’еру» объяснили, что родственники человека, получившего социальную карту, не могут ею пользоваться, даже совершая покупки для пенсионера. Скидку может получить только сам человек, относящийся к установленным категориям граждан. Если продукты для него всегда покупает член семьи или опекун, то на кассе он должен предоставить нотариально заверенную доверенность или удостоверение опекуна.

Исключение составляют социальные работники. Для покупки продуктов с 10%-ной скидкой они должны предъявить удостоверение социального работника и копию пенсионного удостоверения того человека, с картой которого пришли.

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