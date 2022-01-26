В Минске 88-летнюю бабушку похоронили под музыку из «Титаника»

В минском крематории при прощании с усопшим можно ставить ту музыку, о которой он просил в завещании или которую принесёт заказчик. Об этом рассказала Наталья Будай, администратор крематория и ведущая ритуальных церемоний, пишет Sputnik.by.

Музыка, которая обычно звучит во время ритуала, – «Адажио» Альбинони. Но включить могут любую мелодию, которую принесёт заказчик.

Реклама

«У нас много дисков осталось после церемоний. Ставили песни военных лет для ветеранов, песни Высоцкого, иногда просто какую-то спокойную мелодию ставишь. Когда прощались с музыкантом Куллинковичем из Neuro Dubel, включали его песни», — рассказала Наталья.

Однажды бабушку хоронили, ей было 88 лет. Она завещала, чтобы прощание с ней проходило под песню Селин Дион.

«Завещание выполнили. Прощались с ней близкие под музыку из фильма «Титаник». И сама по себе покойная запомнилась: она как будто не умерла, а лишь спала. Даже на свой пожилой возраст не выглядела», – рассказала ведущая ритуальных церемоний.