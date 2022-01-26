«Звёздный поход». В Слуцке состоялся митинг с участием студентов из Казахстана, Армении, России, Таджикистана и Узбекистана

В среду, 26 января, в Слуцке на мемориальном комплексе на улице 14 Партизан прошёл митинг памяти с участием представителей БГПУ и случчан, сообщает «Минская правда». Мероприятие проходило в рамках проекта педагогического университета.

В слуцком митинге участвовали студенты и преподаватели БГПУ, воины-интернационалисты, учащиеся Слуцкой средней школы №11, Слуцкое отделение «Белорусского союза офицеров». Они также возложили цветы к памятным местам.

Реклама

На сайте БГПУ отмечается, что проект реализуется в БГПУ с 1966 года. В этом году интернациональный Звёздный поход — уже 57-й по счёту.

Во время похода студенты и преподаватели встречаются с ветеранами войны и труда, проводят митинги и возлагают цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны. В учреждениях образования участники Звёздного похода проводят профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы, тренинги и спортивные соревнования, выступают с концертными программами для учащихся и жителей регионов.

Вместе со студентами БГПУ в Звёздном походе участвуют студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.