«Кур’ер» уже писал, что с 15 ноября 2021 года физлица не имеют права продавать семена сельскохозяйственных растений, предназначенные для размножения. Мы узнали у специалиста, какую рассаду всё-таки можно продавать простым людям, какой для этого нужен документ и где его взять.

Надежда Игнатович, ведущий агроном, госинспектор Слуцкой инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, дала разъяснение для наших читателей:

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«Много людей обращается в Министерство сельского хозяйства и продовольствия с вопросами, можно ли продавать овощную и цветочную рассаду. Министерство пояснило, что если плоды, клубни или рассада выращиваются не с целью дальнейшего семеноводства, то физлица могут их продавать. То есть если, например, цветы будут выращиваться не на семена, а просто для озеленения.

При этом у физлиц должно быть свидетельство на те семена, которые они высевали.

Например, человек купил семена томата сорта «Перамога», посеял, вырастил рассаду и продаёт. У него должно быть свидетельство на эти купленные семена.

Свидетельство выдаёт продавец. То есть если физлицо покупает семена для рассады в магазине, то ему должны выписать свидетельство там.

Раньше физлица обращались к нам со своими семенами, которые они вырастили сами, и мы выдавали им удостоверение. По новым правилам физлица уже не могут проверять у нас семена, так как они больше не являются субъектами семеноводства. Инспекция теперь будет выдавать документы только ИП и юрлицам».

С полным текстом пояснения Министерства сельского хозяйства и продовольствия можно ознакомиться на официальном сайте по этой ссылке.