Вполне вероятно, что самогон в Беларуси официально будут варить теперь не только в «Дудутках», «Коробчицах» или «Беловежской пуще», но и во многих агроэкоусадьбах, пишет Sputnik.by.

Белорусское правительство утвердило перечень юрлиц, «осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь».

Декларируемая цель: воссоздание полноты белорусских национальных традиций – проведение культурных мероприятий, экскурсий, мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни по старинным рецептам, ремесленных мастер-классов.

Что это значит и увеличится ли интерес туристов к белорусским агроэкоусадьбам, рассказала Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне».

«Наши хозяева усадеб давно уже мечтали о легализации для них самогоноварения. Я уверена, что это постановление будет привлекать дополнительное внимание к сельскому туризму, самобытным народным традициям, способствовать повышению культуры употребления алкоголя», — отметила Клицунова. Не ради пьянства Один из випов посоветовал Клицуновой отправиться в экспедицию по Беларуси, чтобы изучить тему самогоноварения более глубоко, а заодно наладить розлив готового напитка по глиняным штофам. Оригинальный напиток в оригинальные ёмкости – то, что надо для сувенира. «Я побывала во многих уголках страны и убедилась, что в абсолютном большинстве случаев белорусы очень ревностно относятся к качеству своей самогонки. Идёт негласное соревнование с соседями. У каждого свои секреты и фишки. Но стандарты по безопасности, конечно, должны соблюдаться», — поделилась Валерия Клицунова.

«Важный момент: всё это делается не ради пьянства. Нужен комплексный подход. Посетители агроэкоусадеб должны знакомиться с народными традициями и обрядами, пробовать блюда национальной кухни, участвовать в конкурсах и викторинах. Подобные мероприятия должны быть интересными и познавательными», — убеждена Клицунова.

По её мнению, туры по усадьбам, где проходит дегустация самогона, могут украсить любую поездку, а приобретённая бутылочка с крепким напитком в красивой ёмкости – весьма оригинальный сувенир.

Нормативная база Постановлением Совета Министров Беларуси №32 от 20 января нынешнего года утверждено положение об условиях и порядке включения в перечень юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков. К документу прилагается форма, по которой можно подать заявление в Министерство антимонопольного регулирования и торговли на получение лицензии на производство и оборот алкогольной продукции.

Заявитель должен не меньше года заниматься деятельностью, «направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций, в культурно-этнографическом центре, национальном парке или заповеднике, ином объекте Республики Беларусь, на территориях, которых такое юридическое лицо предполагает осуществлять производство оригинальных алкогольных напитков».