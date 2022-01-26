Обильное питьё, молоко, творог. Слуцкий врач-гигиенист рассказал, как питаться при COVID-19, чтобы быстрее поправиться

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Обильное питье, молоко, творог. Слуцкий врач-гигиенист рассказал, как питаться при COVID-19, чтобы быстрее поправиться
Фото: pixabay.com

Правильное питание во время COVID-19 помогает быстрее справиться с болезнью, считают медики. Как составить рацион, каких продуктов избегать, а что есть каждый день, «Кур’еру» рассказал Сергей Басолыго, врач-гигиенист, заведующий отделением общественного здоровья.

Для успешной борьбы с COVID-19 важны три момента, которые зависят от самого больного:

  • соблюдение всех медицинских назначений, ограничительных мер;
  • соблюдение предписанного режима и самоизоляции;
  • обеспечение питания, адекватного состоянию и тяжести болезни.

Важность питания при ковид-пневмонии

Наиболее распространённым осложнением коронавирусной инфекции
является пневмония. Опыт лечения COVID-19 показывает, что от правильного питания в острый период болезни зависит как эффективность медикаментозного лечения, так и тяжесть течения заболевания и частота развития осложнений.

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На что влияет питание

При коронавирусной пневмонии важно не допустить недостатка в тех пищевых веществах, в которых организм больше всего нуждается во время болезни. В первую очередь это белок, витамины и микроэлементы.

С помощью правильно построенной диеты можно:

  • уменьшить воспалительный процесс,
  • бороться с интоксикацией,
  • повышать иммунные свойства организма,
  • усиливать действие медикаментов,
  • снижать побочное действие лекарственных препаратов.

Практические советы

Вся пища должна быть лёгкой для усвоения, не провоцировать вздутие кишечника, содержать мало насыщенного животного жира.

Употребление соли нужно ограничить до 6-8 г в сутки (10 г — в норме, но ВОЗ рекомендует всем снизить ежедневное потребление поваренной соли до 5 г).

Количество сахара в рационе также максимально уменьшают.

Пищу лучше принимать в тёеплом виде, небольшими порциями 5-6 раз в день.

Все блюда готовятся на пару или отвариваются. В первые дни болезни пищу нужно измельчать, протирать или давать в полужидком виде.

Особую роль в диете играют продукты — источники кальция. Прежде всего, это молоко, творог, сыр. В рационе должно быть достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов.

Для уменьшения интоксикации показано обильное питьё. Увлажнённые слизистые поверхности — это первый барьер на пути вируса. Кроме того, достаточное количество жидкости поможет в профилактике микротромбозов сосудов, которые возможны при коронавирусной инфекции.

В первые дни болезни аппетит сильно снижен или отсутствует полностью, но голодание  не пойдёт на пользу — для борьбы с болезнью нужны силы.

Примерный список полезных напитков:

  1. Чай с лимоном
  2. Чай с молоком
  3. Любые фруктовые соки
  4. Морсы
  5. Отвары, в том числе шиповника
  6. Минеральная вода без газа
  7. Компоты из свежих и сухих фруктов

Для чего нужен кефир и другое

Обязательно в меню должна присутствовать кисломолочная продукция. Это хорошо влияет на состояние полезной микрофлоры кишечника, которая нуждается в поддержке при лечении антибиотиками и другими лекарствами.

Важность белка при пневмонии

Для поддержания иммунных функций организма нужно, чтобы с
пищей поступало достаточное количества белка (не менее 1 г на 1 кг массы тела). Белок должен быть полноценным. Его можно получить из молочных продуктов, мяса (говядина, свинина, кролик), птицы, рыбы, белка куриного яйца.

Без белка невозможны процессы заживления и восстановления повреждённой лёгочной ткани. Он необходим для выработки защитных компонентов иммунитета, обеспечивающих борьбу с инфекцией. Антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусом, — это белки, и синтезировать их в нужном количестве организм может только при наличии в крови полного набора аминокислот в правильном соотношении друг к другу.

Обогащение рациона белком способствует:

  • восполнению его потерь в лихорадочный период болезни;
  • стимуляции восстановительных процессов;
  • выработке собственных антител, интерферонов и других компонентов иммунитета;
  • препятствует изменениям состава формулы крови, связанным с приёмом антибактериальных препаратов.