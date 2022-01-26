Обильное питьё, молоко, творог. Слуцкий врач-гигиенист рассказал, как питаться при COVID-19, чтобы быстрее поправиться

Правильное питание во время COVID-19 помогает быстрее справиться с болезнью, считают медики. Как составить рацион, каких продуктов избегать, а что есть каждый день, «Кур’еру» рассказал Сергей Басолыго, врач-гигиенист, заведующий отделением общественного здоровья.
Для успешной борьбы с COVID-19 важны три момента, которые зависят от самого больного:
- соблюдение всех медицинских назначений, ограничительных мер;
- соблюдение предписанного режима и самоизоляции;
- обеспечение питания, адекватного состоянию и тяжести болезни.
Важность питания при ковид-пневмонии
Наиболее распространённым осложнением коронавирусной инфекции
является пневмония. Опыт лечения COVID-19 показывает, что от правильного питания в острый период болезни зависит как эффективность медикаментозного лечения, так и тяжесть течения заболевания и частота развития осложнений.
На что влияет питание
При коронавирусной пневмонии важно не допустить недостатка в тех пищевых веществах, в которых организм больше всего нуждается во время болезни. В первую очередь это белок, витамины и микроэлементы.
С помощью правильно построенной диеты можно:
- уменьшить воспалительный процесс,
- бороться с интоксикацией,
- повышать иммунные свойства организма,
- усиливать действие медикаментов,
- снижать побочное действие лекарственных препаратов.
Практические советы
Вся пища должна быть лёгкой для усвоения, не провоцировать вздутие кишечника, содержать мало насыщенного животного жира.
Употребление соли нужно ограничить до 6-8 г в сутки (10 г — в норме, но ВОЗ рекомендует всем снизить ежедневное потребление поваренной соли до 5 г).
Количество сахара в рационе также максимально уменьшают.
Пищу лучше принимать в тёеплом виде, небольшими порциями 5-6 раз в день.
Все блюда готовятся на пару или отвариваются. В первые дни болезни пищу нужно измельчать, протирать или давать в полужидком виде.
Особую роль в диете играют продукты — источники кальция. Прежде всего, это молоко, творог, сыр. В рационе должно быть достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов.
Для уменьшения интоксикации показано обильное питьё. Увлажнённые слизистые поверхности — это первый барьер на пути вируса. Кроме того, достаточное количество жидкости поможет в профилактике микротромбозов сосудов, которые возможны при коронавирусной инфекции.
В первые дни болезни аппетит сильно снижен или отсутствует полностью, но голодание не пойдёт на пользу — для борьбы с болезнью нужны силы.
Примерный список полезных напитков:
- Чай с лимоном
- Чай с молоком
- Любые фруктовые соки
- Морсы
- Отвары, в том числе шиповника
- Минеральная вода без газа
- Компоты из свежих и сухих фруктов
Для чего нужен кефир и другое
Обязательно в меню должна присутствовать кисломолочная продукция. Это хорошо влияет на состояние полезной микрофлоры кишечника, которая нуждается в поддержке при лечении антибиотиками и другими лекарствами.
Важность белка при пневмонии
Для поддержания иммунных функций организма нужно, чтобы с
пищей поступало достаточное количества белка (не менее 1 г на 1 кг массы тела). Белок должен быть полноценным. Его можно получить из молочных продуктов, мяса (говядина, свинина, кролик), птицы, рыбы, белка куриного яйца.
Без белка невозможны процессы заживления и восстановления повреждённой лёгочной ткани. Он необходим для выработки защитных компонентов иммунитета, обеспечивающих борьбу с инфекцией. Антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусом, — это белки, и синтезировать их в нужном количестве организм может только при наличии в крови полного набора аминокислот в правильном соотношении друг к другу.
Обогащение рациона белком способствует:
- восполнению его потерь в лихорадочный период болезни;
- стимуляции восстановительных процессов;
- выработке собственных антител, интерферонов и других компонентов иммунитета;
- препятствует изменениям состава формулы крови, связанным с приёмом антибактериальных препаратов.