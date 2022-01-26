Слуцкий сыродельный комбинат в своём официальном аккаунте в Instagram рассказал про продажу контрафактного сливочного масла на территории России, а также как определить настоящее.

«К сожалению‚ участились случаи контрафактной продажи масла производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» на территории Российской Федерации. Уведомляем, что предприятие выпускает масло под ТМ «Ясь Белоус» 72,5% и 82,5% массой 20 кг, 180 г, 160 г. Предприятие не имеет официальных дистрибьюторов на территории Российской Федерации! Также ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» не имеет отношения к маслу «Слуцкая корова», «Ваминка» «Слуцкая буренка». Будьте бдительны! Ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции можно на официальном сайте предприятия», — говорится в посте.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцкий сыродельный комбинат (@slutsk_cheese)

В комментариях люди спрашивали‚ например: «А «Белая корова» — не ваше масло?» Также сообщали, что «весь Дагестан переполнен этим фальсификатом». Другие благодарили за пост.

А ещё один пользователь пожаловался, что из-за фальсификата травятся дети: их тошнит. И предположил, что этот продукт делают фактически из маргарина. Что ещё пишут о поддельном масле:

abules_andiyskiy: «Оригинальное масло не может стоить меньше 700-800 руб. (российских — прим.ред.) за килограмм».

recepti_ymki: «Вкус маргарина 100%».

khanifausmanova: «Дагестан кишит этими маслами. Скажите, пожалуйста, «Белая корова» тоже, что ли, подделка?»

«Кур’ер» нашёл страницы в Instagram‚ продающие контрафакт. Они указывают в шапках своих профилей «Махачкала» и «Слуцкий сыродельный комбинат»‚ а на упаковках — настоящие реквизиты слуцкого предприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сливочное масло | 📍Махачкала (@maslo.sluckoe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сливочное масло | 📍Махачкала (@maslo.sluckoe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сливочное масло | 📍Махачкала (@maslo.sluckoe)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЛИВОЧНОЕ БЕЛОРУССКОЕ МАСЛО (@slutskoe.maslo)

«Кур’ер» не раз писал, что из-за того, что разные слуцкие и в целом белорусские продукты зарекомендовали себя как очень качественные, в России их часто подделывают.