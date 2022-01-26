Во вторник, 25 января, во Дворце Независимости состоялась церемония вручения государственных премий и дипломов академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси, избранных в декабре 2021 года, сообщает Минздрав.

Александр Лукашенко вручил дипломы действительным членам и членам-корреспондентам Национальной академии наук.

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В сфере здравоохранения звания действительного члена (академика) удостоены четыре человека. В их числе — Олег Руммо, уроженец Слуцка. Он стал академиком в области трансплантация органов.

СПРАВКА: Олег Руммо — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач страны. Родился в 1970 году в Слуцке в семье медиков. Его отец — известный хирург, а мама — педиатр. Руководил первой пересадкой печени в истории Беларуси в 2008 году. Возглавляет Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.