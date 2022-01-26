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Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Случчанин своими руками сделал настоящую карету

Павел Борисевич, житель Слуцка, смастерил для себя и домочадцев настоящую карету. После того, как люди увидели её в городе, мужчине стали звонить с просьбой покатать. И он стал оказывать эту услугу. Читатели «Кур’ера» тоже заинтересо­вались необычным транспортом после того, как мы опубликовали фото с вечернего катания. «Кур’ер» связался с владельцем кареты и спросил, как он придумал и создал карету.

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Личный опыт: «Экономия оказалась 85 копеек»

Случчанка испробовала на себе новшество для пенсионеров и малоимущих. После объявления о том, что для этих категорий граждан супермаркеты ввели 10%-ную скидку на 29 социально значимых товаров, женщина пошла в эти магазины, чтобы купить продукты дешевле. Что из этого вышло, она поделилась с читателями «Кур’ера».

Что изменится для белорусов в феврале

Белорусов ожидает ряд новшеств. Предприниматели начнут платить «потяжелевшие» налоги, подорожают коммунальные услуги и питание детей в школах и детсадах

О коллекциях, краеведении и поисках «наследника»

Предприниматель Владимир Бойко, пожалуй, самый известный на Случчине коллекционер и меценат. Десять лет назад, 1 февраля, начал работу его собственный сайт «Наследие Слуцкого края» — виртуальный музей и архив в одном флаконе со множеством уникальных материалов по истории Слуцка и окрестностей. Накануне юбилея сайта «Кур’ер» поговорил с его осно­вателем о рождении проекта, кто и чем его наполнял и какие интересные вещи случились с «Наследием…» за эти десять лет.

Слуцк і случчане на старых фота

Прапануем фотаздымкі Слуцкага парку 1950-1960-х гадоў, якія захаваліся ў архіве рэдакцыі. Можа, вы пазнаеце людзей на фота, а можа — і сябе. А мы ў кароткіх подпісах раска­жам гістарычныя факты аб месцах, якія зафіксавалі фотакамеры 60-70 гадоў таму.