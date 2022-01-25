Хочу пожаловаться на женщин, которые кормят котов возле «Евроопта» на Социалистической. Дело в том, что в последнее время там стало слишком много животных.

Я живу рядом в частном секторе. У меня уже вся беседка загажена котами. Поубивали на участке всех птиц. Я ругаюсь с этими женщинами, а они мне говорят, что надо беречь любую жизнь. Но мы уже думаем обратиться в отлов животных.

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Я считаю, что те, кто кормит, пусть забирают их домой. Потому что коты плодятся, их и так много, а потом станет ещё больше. И может случиться такая ситуация, как в том городе, где крыса укусила кошку, та чем-то заразилась, стала разносить эту заразу, и там стали отлавливать вообще всех животных, включая домашних. Если честно, я уже сам готов принимать меры.

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