Благотворительная «Мастерская добрых дел» открылась в Старых Дорогах. Её организовала девушка после того, как сама заболела

26-летняя Кристина Жуковец живёт в Старых Дорогах. Она инициатор создания в городе «Мастерской добрых дел», которая распахнула двери для посетителей 25 декабря 2021 года. Тяжёлое заболевание не помешало девушке заняться благотворительной деятельностью. Кристина рассказала «Кур’еру», как появился её социальный проект, как он позволяет собирать средства на лечение детей и кто сейчас помогает развиваться мастерской.

«Интересно было всё»

«Я с рождения живу в Старых Дорогах, училась в школе №1. Интерес к разным занятиям был у меня с детства. Узнать и понять — так бы я сформулировала мой жизненный принцип, — рассказала Кристина. — В школьные годы прошла все кружки в Центре детского творчества. Окончила хореогра­фическую школу.

В 12 лет я заболела, начался период тяжёлых испытаний: операции, реабилитация. Но мне всегда помогало творчество, даже в больничной палате: вырезала что-то из бумаги, делала оригами. Везде осваивала что-то новое. Я выжила и поэтому уже счастлива.

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Из-за болезни перешла на домашнее обучение. Так окончила школу, потом дистанционно Минский институт управления по специальности «психолог». А в свободное время осваивала новые техники прикладного искусства: изделия из эпоксидной смолы, стрит-арт, топиарии, алмазную живопись и многое другое.

Как стала помогать другим

В 2016 году сестра Виктория, которая работает врачом-кардиологом в Слуцкой ЦРБ, рассказала мне о больном ребёнке. Мне захотелось помочь. Выставила свои изделия на аукцион в социальной сети. Вырученные деньги перечислила на благотворительный счёт. Это меня вдохновило, стала помогать другим детям. Так и возникла идея «Мастерской добрых дел», где любой покупатель, приобретая вещи ручной работы, одновременно помогает больному ребёнку. Сначала этот проект существовал только на площадках в интернете, но в прошлом году мастерская обрела своё помещение.

Участие в конкурсе социальных проектов

В 2021 году врач-гигиенист Александр Дубовик вдохновил подать заявку на конкурс социальных проектов Social Weekend. Этот благотворительный проект был задуман для поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Мы реализуем hand made работы и услуги мастеров различного профиля, а выручка идёт в том числе и на помощь детям. За время работы проекта мы перечислили 3737 рублей на лечение более десятка детей.

Жители Старых Дорог поддержали нас на этапе голосования, это позволило пройти бесплатное обучение. Преподаватели помогли определить структуру мастерской. Выбрали два направления работы:

продажа изделий в «Мастерской добрых дел»;

проведение мастер-классов, благотворительных ивентов и лотерей.

Мастерская открылась в Старых Дорогах 25 декабря 2021 года.

Кто помог с созданием «Мастерской добрых дел»

Помогали многие. Сергей Барташевич из благотворительного фонда имени Преподобной Евфросинии Полоцкой оплатил оборудование для мастерской. Поддержал деньгами Игорь Кручко, протоиерей храма Святителя Николая Чудотворца города Старые Дороги. Предприниматели Дмитрий Пархимович и Евгений Королько выделили бесплатно помещение в собственном здании и сделали там ремонт.

Поддерживали даже знаменитости: Дмитрий Колдун, Андрей Скороход, Александр Ярмак. Все активности стараемся сделать креативно. Например, в Слуцке организовали благотворительную фотосессию, подключаем бьюти-мастеров.

Волонтёры помогли создать сайт и работают в мастерской. Я оплачиваю коммунальные услуги.

Проект развивается

Личной прибыли у меня нет. Пока мечтаю выйти на самоокупаемость. Средства нужны на содержание мастерской и сайта. При необходимости пенсию вкладываю в развитие проекта. Помогают родители.

Наша команда видит отклики от детей. Например, на Новый год провели акцию «Тайны Санты». Обрадовали 20 деток. Санта отгадал их желания. Ребята получили то, что хотели: машинку, вязаного единорога. Родители снимают видео и присылают нам. Это очень вдохновляет.

Конечно, мы очень нуждаемся в информационной поддержке. Нужны волонтёры для ведения аккаунтов в соцсетях и работы на сайте. Будем рады любой помощи. Приглашаем мастеров поучаствовать в добром деле. Наш девиз: «Бумеранг добра. Сделанное тобой к тебе и вернётся».

Площадки «Мастерской добрых дел» можно найти в интернете на нашем сайте и в социальной сети «ВКонтакте».