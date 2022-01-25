Ставки указаны в рублях, ежемесячно.



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Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов: Слуцк, Солигорск — 497; Копыль, Любань, Старые Дороги — 380;

ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, производство одежды, производство обуви, производство готовых текстильных изделий, кроме одежды, производство ковров и ковровых изделий, стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий: Слуцк, Солигорск — 136; Копыль, Любань, Старые Дороги — 107;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты: Слуцк, Солигорск — 225; Копыль, Любань, Старые Дороги — 168;

деятельность грузового автомобильного транспорта: Слуцк, Солигорск — 266; Копыль, Любань, Старые Дороги — 235;

общее строительство зданий, специальные строительные работы: Слуцк, Солигорск — 277; Копыль, Любань, Старые Дороги — 228;

медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья: Слуцк, Солигорск — 334; Копыль, Любань, Старые Дороги — 242;

деятельность по чистке и уборке, деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания: Слуцк, Солигорск — 68; Копыль, Любань, Старые Дороги — 56;

предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу): Слуцк, Солигорск — 202; Копыль, Любань, Старые Дороги — 179;

сдача в аренду (субаренду), наём жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (за каждую сдаваемую жилую комнату в квартире, жилом доме, за каждый садовый домик, за каждую дачу, за каждое машино-место), кроме предоставления мест для краткосрочного проживания: Слуцк, Солигорск — 36; Копыль, Любань, Старые Дороги — 30;

иные виды работ и услуг, не указанные в предыдущих пунктах (за исключением дополнительных жилищно-коммунальных услуг; деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта): Слуцк, Солигорск — 211; Копыль, Любань, Старые Дороги — 172.

Розничная торговля товарами, отнесёнными к следующим группам товаров:

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хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция: Слуцк, Солигорск — 141; Копыль, Любань, Старые Дороги — 117;

овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград: Слуцк, Солигорск — 186; Копыль, Любань, Старые Дороги — 137;

иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков): Слуцк, Солигорск — 234; Копыль, Любань, Старые Дороги — 219;

одежда из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковры и ковровые изделия, сложные бытовые электротовары (кроме электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых): Слуцк, Солигорск — 572; Копыль, Любань, Старые Дороги — 543;

иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через АЗС, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приёмников, компьютеров, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям, автомототранспортных средств): Слуцк, Солигорск — 213; Копыль, Любань, Старые Дороги — 193.

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