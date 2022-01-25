Картошку убрали из списка социально значимых товаров. На что ещё не будет скидки 10%

Во вторник, 25 января, из перечня социально значимых товаров с 25 января исключили ряд позиций, — следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совета министров №36.
В перечень социально значимых товаров входят продукты, цены на которые регулируются. В списке было 62 позиции, а в декабре он был сокращен до 29.
12 января Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подписало соглашение с торговыми сетями о предоставлении скидки 10% на социально значимые товары для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей.
Скидку начали предоставлять с 17 января. Через неделю, то есть сейчас Совмин исключил из списка социально значимых товаров шесть позиций:
- яблоки,
- капусту,
- лук,
- морковь,
- свеклу
- картофель.
На них теперь не распространяется скидка 10%.
Также в перечень внесено уточнение – вместо молока в нём теперь указано «молоко питьевое», на другое молоко скидки тоже не будет.
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