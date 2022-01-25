186 км… Польша начала строить забор на границе с Беларусью

Во вторник, 25 января, Польша начинает строительство забора на границе с Беларусью: работы начнутся с установки свай и их бетонирования. Длина заграждения составит почти 186 км. В нём предусмотрены 22 калитки, чтобы животные смогли мигрировать. На строительство уже выделено $160 млн. Работы будут вестись одновременно на четырёх участках и должны завершиться к июлю. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу Пограничной стражи.

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Между тем Литва установила более 170 километров заграждения с колючей проволокой, сообщила пресс-служба литовского правительства.

Забор из колючей проволоки ставится на всех наиболее уязвимых участках литовско-белорусской границы. Задействовано около 600 рабочих. Все работы по возведению заграждений планируется завершить к сентябрю 2022 года. Длина забора составит немногим более 500 километров. Стоимость проекта оценивается в 120 млн евро.

Более полугода Литва и Польша жалуются на возросшее количество нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Белорусы разместили беженцев в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги». Многие из мигрантов улетели домой специальными бесплатными эвакуационными рейсами. Некоторые беженцы всё ещё остаются в транспортно-логистическом центре в надежде, что их пропустят на территорию ЕС.