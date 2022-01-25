«Под асфальтом может быть промоина с кипятком диаметром до 10 метров». Специалисты Госэнергогазнадзора рассказали, как не попасть в смертельную ловушку

Повреждения на тепловых сетях могут возникать в любое время года, но наиболее острая эта проблема во время холодов. Как поступать, чтобы не пострадать в месте, где произошёл прорыв теплотрассы, «Кур’еру» рассказали специалисты МРО Госэнергогазнадзора.

Температура теплосети — до 130°C

«Необходимо осознавать, что тепловые сети — это опасный производственный объект. Температура теплоносителя зимой — до 130°C, из-за чего возникает реальная угроза получить ожоги просто от прикосновения к трубопроводу, не говоря уже о попадании под горячую воду или пар.

Наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей

подземной прокладки, когда образующаяся промоина заполнена горячей водой.

Подобные ЧП происходили в соседней России. В Санкт-Петербурге под дорогой прорвало трубу с кипятком, и два автомобиля провалились в ямы с горячей водой. В Пензе из-за аварии на теплосетях подъезжавший к магазину автомобиль провалился под землю. Внутри трёхметровой ямы разлился кипяток. В подземной западне погибли находившиеся в салоне два человека.

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Как заметить опасные места?

Как правило, порывы трубопроводов не происходят моментально. Повреждение тепловой сети можно определить по признакам: парение, выход воды на поверхность, проседание грунта. Нужно обращать на это внимание.

Меры безопасности при устранении аварии

Коммунальные службы при проведении работ должны ограждать места аварии. На проезжей части при дефекте трубопровода, проходящего под дорогами, бывает необходимо изменить схему движения — сузить полосу или полностью её перекрыть. В этом случае путь автомобилям преграждают бетонными блоками с сигнальной окраской.

В пешеходных зонах коммунальные службы используют сигнальную красно-белую ленту, устанавливаются заметные стойки с баннерами, а также применяют ограждающую сетку.

На ограждение места аварии нужно время

Тем не менее, это работает не всегда. По свидетельству одного из представителей коммунальных служб, при устранении аварии на теплотрассе «… люди рвали ленты, шли напролом по кипятку. Лезли на парящие сугробы — запросто могли провалиться. Пришлось выставить живое оцепление из сотрудников…».

Надо помнить, что даже отсутствие ограждений — это не повод приближаться к опасному месту из любопытства или чтобы сократить дорогу. Чтобы пометить место аварии, необходимо время на транспортировку ограждающих конструкций.

Что нельзя делать

Не приближайтесь к месту парения или выхода воды. Исключите доступ других людей. Провал обманчив: под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров. Вы рискуете провалиться.

Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – под слоем воды промоину не увидеть! Опасный участок необходимо обойти или объехать по другому маршруту.

При вытекании горячей воды запрещено проходить вдоль дорог по обочине, особенно в районе колодцев ливневой канализации. При стекании горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе колодца и обрушение покрытия.

Не подходите к автобусу, автомобилю, если он стоит в зоне парения или разлива воды. А если разлив застал в транспорте – не покидайте его.

Если место дефекта огорожено – не заходите за ограждения.

Не разрушайте их, не снимайте предупреждающие знаки, не

приближайтесь к открытым участкам трубопровода.

Куда обращаться

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщите в Центр по приёму обращений граждан по вопросам работы

жилищно-коммунального комплекса – номер 115. Или в диспетчерскую экстренной помощи аварийно-спасательной службы МЧС – номер 112».