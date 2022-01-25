На прошлой неделе среди случчан были две самые обсуждаемые темы – социальные скидки на продукты и наём репетиторов для будущего первоклассника. Читатели «Кур‘ера» звонили, писали на электронную почту и в комментариях, чтобы высказать своё мнение на эти темы. Были также обращения, связанные с коронавирусом. А одного из читателей волнует искусственное осушение земель и влияние этого на урожай.

«Сколько работы и нервотрёпки добавилось!»

Жительница Слуцка Александра работает в супермаркете. Она обратила внимание на обратную сторону внедрения системы скидок для пенсионеров. «Вот они идут, высказывают недовольство тем, что что-то непонятно или почему на данный продукт нет скидки. А никто из них не думает, сколько работы и нервотрёпки добавилось сотрудникам! – сказала Александра. — Анкету нужно заполнить, активировать карту, выдать, разъяснить, что к чему. А при оплате на кассе сотрудник выслушивает кучу недовольств: почему на какой-то товар скидки нет или карту долго ждать. А ведь за это нам не доплачивают. Считаю, что пенсионеры должны быть благодарны, что им хоть что-то дали».

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«Разве спинка курицы не относится к мясу кур?»

Вместе с тем в редакцию продолжают обращаться читатели, которые считают, что скидки мало что изменят в жизни малоимущих. Вот одно из них: «Я пенсионер, поэтому имею такие скидки, — написала Алла. — Мало того, что каждая сеть устанавливает свои правила, так ещё на социально значимые продукты, которые мы обычно покупаем, нет скидок. Например, на суповые наборы из курицы почему-то скидки нет, хотя этот товар относится к пункту 9 из этого списка: «Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров, охлаждённое или замороженное, в тушках». Разве спинка курицы не относится к мясу кур? Пенсионеры стоят в очередях, чтобы оформить социальную карту, совсем не подозревая о том, что за другие товары из своей корзины им придётся заплатить дороже ровно на скидку, которую им дали на нищенство».

«Поможет повысить урожайность земель»

Анатолий Викторович позвонил в редакцию, чтобы обратить внимание на проблему, которая, по его мнению, проявилась в сельском хозяйстве из-за осушения земель. Он сказал, что готов предоставить свои расчёты и наблюдения, чтобы помочь повысить урожайность земель в Слуцком районе. «Я сельский житель и наблюдаю эту проблему во многих местах. Если принять эту дешёвую инженерную программу, то экономический эффект будет значительный», — сказал Анатолий Викторович.

«Омикрон» наступает, а мы даже маски сняли

Жительница Слуцка Виктория позвонила в редакцию, чтобы обратить внимание горожан, что коронавирус никуда не делся. «Мы уже как бы привыкли к этой туче заболевших, очередям в «грязной» зоне, ежедневным сводкам об умерших от коронавируса. А когда люди к чему-то привыкают, то перестают обращать на это внимание, — сказала Виктория. — Чувство опасности притупилось. А ведь опасность никуда не делась. «Омикрон» наступает, а мы даже маски сняли. В автобусах люди без масок стоят вплотную друг к другу: говорят, чихают. В очередях в кассу дистанцию в 1,5 метра никто не соблюдает. Почему так трудно выполнять хотя бы эти два простых правила – маски и дистанцию?»

«Почему нужна подготовка в 1-й класс? И причём платная?»

Очень много откликов получила редакция после публикации о необходимости учить ребёнка перед поступлением в первый класс. Читатели недоумевали. почему учителя не выполняют свою обязанность — учить, а родителям приходится платить за это деньги. Рассуждали, действительно ли невозможно научить 30 человек сразу? Винили некоторых родителей, что хотят сделать из детей вундеркиндов и лишают их детства. Вот одно из более чем ста мнений. «Вчера прочитала о том, как ребёнок пошёл в первый класс. Подготовка к школе — платная, — написала Елена. — Мне сказали, что с начала учебного года педагоги, которые ведут подготовку, оформили ИП. Почему необходимо вдруг стало, чтобы ребёнок читал и считал до поступления в первый класс? Когда я шла в школу, нас учили этому учителя в первом классе. Репетиторов брали только в 10-11 классе, и то иногда. Налоги поднялись в два раза, а плата за подготовку тоже поднимется в два раза? И почему она необходима? И причём платная? А учителю нельзя просто часы по ставке добавить без ИП? Возможно, будут ещё мнения родителей».

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