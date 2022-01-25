С 26 января в Беларуси введут предельные максимальные цены на овощи. Как это отразится на покупателях

С 26 января в Беларуси вводятся предельные максимальные цены на плодоовощную продукцию, как отпускные — для производителей и держателей стабилизационных фондов, так и розничные. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали о нюансах принятого документа, пишут «Минск-Новости».

Как пояснил Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли, в этот список (так называемый борщевой набор) входят картофель, капуста, свёкла и морковь. На зимний период — до мая включительно — будет устанавливаться предельно допустимая цена, которую превышать нельзя.

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— Фактически мы зафиксировали цены, сложившиеся на рынке на 1 января 2022 г., по данным Минсельхозпрода и областей. В этой цене заложены в том числе затраты на хранение, определённая сложившаяся рентабельность для производителя сельхозпродукции — до 20 %, для держателей стабилизационных фондов — 10 %. Что касается розничных цен — их получают расчётным путём от отпускной цены, которая будет зафиксирована, плюс 30 % надбавки. Таким образом, у нас будут фиксироваться и отпускные цены, и розничные цены, — пояснил Андрей Картун.

— И мы видим именно по плодоовощной продукции, по борщевому набору, что индекс цен практически в два раза превысил общий уровень инфляции в стране. Если общий уровень инфляции — чуть меньше 10 %, то стоимость плодоовощной продукции за 2021 г. увеличилась почти на 18 % и продолжает расти в январе 2022-го. С учётом всех неблагоприятных факторов правительство приняло решение зафиксировать отпускные цены, в том числе и розничные, — подчеркнул Андрей Картун.

Ранее тоже ограничивали рост цен, напомнил представитель МАРТ, однако на практике, несмотря на определённые ограничения, производители и держатели стабилизационных фондов злоупотребляли своим положением на рынке и превышали эти цены.

Правительство ужесточило меры, которые направлены на ограничение всех цен. Теперь будут определяться единые предельные отпускные цены, которые превышать нельзя, и розничные в том числе.

— Надеемся, что это поможет нивелировать все шоки, и до нового урожая, вплоть до конца мая, будет действовать такое регулирование. К нарушителям будут применяться жёсткие штрафные санкции, — предупредил Андрей Картун. — Для обычных белорусов это шаг по недопущению роста цен, и, скорее всего, потребитель это почувствует только с точки зрения доступности. Не будет значительных колебаний, когда в отдельные месяцы или даже недели мы видим зависимость от того, какой товар присутствует на полке, колебания могут быть существенными. Та же капуста, например, может стоить от 1,5 до 3,5 рубля, а то и выше. Произойдёт определённая переориентация, в том числе и торговли, на отечественного производителя.

Что касается запасов плодоовощной продукции в стабилизационных фондах, их более чем достаточно, отметили в МАРТ. Ведомство проводит мониторинг их наличия.

— Картошки вырастили более 400 тыс. тонн, а потребность внутреннего рынка — около 50 тыс. т, — отметил Андрей Картун. — Риски есть с точки зрения мировой конъюнктуры, конъюнктуры в наших странах-соседях. Если мы увидим, что картина складывается неблагоприятная, мы готовы идти на более жёсткие меры с точки зрения ограничения экспортных поставок. Пока в этом нет необходимости, рынок насыщен, всё есть в наличии.