Деду Морозу «Кур'ера» до сих пор приходят письма от слуцких детей. Что они пишут

Традиционная акция газеты «Кур’ер» завершилась ещё до Нового года. Авторы лучших писем получили подарки, поучаствовали в детской развлекательной программе, потанцевали и угостились лакомствами. Но письма от маленьких случчан приходят до сих пор в редакцию «Кур’ера». Вот, что они пишут.
КСТАТИ. Интересно то, что многие письма были отправлены на Северный полюс и в другие места, где живёт Дедушка. Но и хорошо, что они пришли в редакцию, потому что благодаря нашей новогодней акции они быстрее попадают в руки к Деду Морозу. Уверены, что желания детей сбудутся, как и тех, кто уже получил подарки от Дедушки.
Ариша: «Здравствуй, Дедушка Мороз. С Новым годом! Я хочу попросить у тебя, чтобы все невзгоды обходили нашу семью стороной».
Марк: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу на Новый год английский переводчик, русский словарь или книгу. И ещё на Новый год игрушечную собачку мягкую, «лего» и колонку».
Алиса: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Алиса. Я живу на Чехова. Хочу стать кондитером, потому что люблю сладкое и готовить. Подари мне, пожалуйста, беспроводные наушники и средства для волос».
И это не все письма.
Дедушка Мороз и Снегурочка надеются, что такие же письма они получат и в конце 2022 года и прочитают, как много добрых дел сделали дети Слуцка.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина, 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани
8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 340 17 84.
9. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 661 15 88.
10. Магазин товаров для праздника «Позитив»
- Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).
- Телефон: 8 029 340 18 67
11. ИП Стрекач Ольга
- Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.
- Телефон: 8 029 305 91 79.
12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM
- Адрес: ул. Ленина, 212А.
- Телефон: 8 029 545 66 22.
13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall
- Адрес: ул. Поселковая, 1б, ул. Парижской Коммуны, 27
- Телефон: 8 044 465 55 05 (кафе «Вояж»), 8 029 302 44 33 (ресторан Voyage Hall).
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