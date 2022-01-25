Генпрокурор: в 2021 году по статьям об экстремистской деятельности осудили более 1600 граждан

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси, рассказал, что в 2021 году по статьям об экстремистской деятельности осудили более 1600 граждан. В общей сложности за прошедший год суды вынесли решения по 1200 соответствующим уголовным делам. В основном они касались инцидентов, произошедших в 2020 году после окончания президентских выборов, пишет БЕЛТА.

Андрей Швед заявил, что сегодня на улицах страны абсолютно контролируемая правоохранительными органами, спокойная обстановка. «С учётом опыта, наработанного в прошлом году, правоохранительный блок полностью готов к немедленному выявлению и пресечению любых фактов экстремизма и терроризма. С учётом предстоящих общественно значимых мероприятий и в целом по каждодневной работе, связанной с обеспечением общественного порядка», — сказал он.