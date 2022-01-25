В салоне «7 КАРАТ» все ювелирные украшения со СКИДКАМИ до 80%!

А специально ко Дню ювелира — только с 27 по 31 января — «7 КАРАТ» дарит дополнительную скидку 10% на лучшие коллекции! Успейте купить выгодно драгоценные подарки для родных и близких!

Новые серёжки для дочки, кольцо с бриллиантом для жены и запонки для мужа – за всем этим в «7 КАРАТ»! Выбор украшений просто огромный. Здесь найдёте и серебро, и белое золото, и бриллианты. Грамотные консультанты помогут определиться с выбором, подберут украшение на любой вкус и кошелёк.

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И ещё одна приятная новость – на абсолютно любое изделие можно взять рассрочку до 8 месяцев без процентов и переплат.

В продаже также есть подарочные сертификаты. А приобрести сертификат на любую сумму можно как в магазине, так и онлайн. Если вы не любите походы по магазинам, то сертификат станет вашей «выручалочкой» и подарков со вкусом.

Мечты сбываются в «7 КАРАТ»!

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124-8.

ЧТУП «Платина груп» УНП 190696758