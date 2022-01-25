По данным Белстата, средняя зарплата за декабрь в Слуцком районе составила 1314,4 рубля. Это на 60‚1 рубля больше, чем в ноябре. А в Солигорском районе начисленная зарплата составила 2930‚7 рубля. Она увеличилась на 1083‚6 рубля.

Обычно декабрьский рост зарплат связан с выплатой премий к новогодним праздникам, так называемых «13-х зарплат» и других годовых начислений.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».