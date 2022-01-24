Имитация бруса, или же фальшбрус — современный отделочный материал для наружных и внутренних работ. Благодаря ему вы сможете превратить практически любой дом или коттедж в полноценное строение из дерева. И только вы будете знать, в чём заключается подвох.

В продаже можно встретить как натуральный, так и искусственный фальшбрус. Последний изготавливают из смеси древесной пыли и переработанного пластика (древесно-полимерный композит (ДПК)). Такому изделию не страшны температурные расширения, влага и вредители, но текстура материала выдаёт его искусственность. Поэтому остановимся на массиве, поскольку он более привлекателен визуально.

Что представляет собой имитация бруса

Натуральное дерево — природный дышащий материал с красивой текстурой. Фальшбрус широко используют для наружной облицовки и внутренних отделочных работ. Хотя для последних мы бы рекомендовали вагонку штиль от Lesok.

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Имитация бруса представляет собой доску со скошенными краями, или полукруглым торцом. Внутренняя поверхность плоская.

толщина — 14, 16, 18, 20 или 28 мм;

ширина — 80, 100, 140, 145 или 190 мм;

длина — 2-6 метров.

Крепление стандартное — шип-паз для более плотной стыковки и предотвращения попадания влаги между доской и основной стеной.

Основой для фальшбруса может служить дерево следующих пород: сосна, ясень, лиственница, кедр, орех или липа. Зависит от стоимости, условий эксплуатации, требуемого рисунка и предпочтений конкретного заказчика.

На что обращать внимание при покупке

Перед выбором имитации бруса вы должны понимать, в каких условиях будет эксплуатироваться пиломатериал. В случае наружной облицовки настоятельно рекомендуем обратить внимание на дуб и лиственницу. Они более стойкие к осадкам, вредителям и плесени. При подборе более бюджетного варианта стоит озаботиться антибактериальной пропиткой и специальными защитными покрытиями.

Фальшбрус — исключительно декоративный материал, не рассчитанный на структурные нагрузки.

Максимальная длина в 6 метров отлично играет на руку при облицовке длинных комнат — вам не понадобится дополнительно сращивать ламели между собой, формируя идеальные торцы и стыки. Для внутренней отделки не рекомендуем выбирать имитацию бруса на lesok.by толще 100 мм, поскольку такой подход визуально уменьшит габариты помещения. С внешней облицовкой ситуация противоположная: чем шире — тем лучше.

Фальшбрус, как и большинство отделочных материалов, имеет несколько классов:

Экстра — идеальное визуальное состояние без трещин, сколов, сучков;

Класс А — допустимы мелкие светлые сучки и несущественные дефекты;

Класс В — наличие сучков, трещин, неглубоких отверстий, смоляных карманов;

Класс С — видимые дефекты, глубокие трещины, сквозные отверстия от старых сучков, следы заболони.

Классы B и С непригодны под вскрытие лаком — только покраска. Такой материал годится для облицовки технических помещений и подсобок.

Если вы планируете использовать материал при значительных температурных колебаниях (предбанник, стены в парилке, веранда, тамбур) — не стоит экономить на материале. Идеальным вариантом в этом случае выступит лиственница, поскольку она без проблем выдержит любые климатические издевательства, а также прослужит не менее 15-20 лет при должном обращении.

А чтобы продлить жизнь имитации бруса ещё сильнее — проведите акклиматизацию материала: доска должна пролежать в предполагаемом месте эксплуатации не менее 7 суток, приобретая необходимую влажность, свойственную помещению. Для уличного использования советуем сложить ламели под навес, избегая попадания солнечных лучей.

OOO «Лесок Эксперт» УНП 691 937 866