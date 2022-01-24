Что изменится в 2022 году в налогообложении для ремесленников и владельцев агроэкоусадеб? Обратимся к закону.

Сбор за оказание услуг в сфере агроэкотуризма

Изменился порядок уплаты сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Он теперь будет уплачиваться ежемесячно (ранее один раз в год) в размере 31 рубль. Эта норма действует для всех без исключения и заменяет необходимость уплаты подоходного налога с физлиц и единого налога с ИП и иных лиц в части доходов, полученных за услуги в сфере агроэкотуризма.

Реклама

Платить сбор необходимо не позднее 1-го числа каждого календарного месяца. Владельцы нескольких агроэкоусадеб платят сбор за каждую из них отдельно.

Владельцы агроэкобизнеса уже внесли по 2 базовые величины в счёт уплаты сбора на 2022 год. Эта сумма пойдёт в зачёт для погашения сбора по новым условиям за два первых месяца года. А первая выплата по новым условиям должна быть проведена не позднее 1 марта.

В случае прекращения деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма до истечения календарного месяца или неосуществления деятельности в течение календарного месяца уплаченная сумма сбора возврату или зачёту в счёт будущих выплат не подлежит.

Сбор за ремесленную деятельность

Ставка сбора для тех, кто занимается ремесленной деятельностью, устанавливается в размере 62 белорусских рубля в календарный год.

С 2023 года ремесленники, как и другие самозанятые, будут платить налог на профессиональный доход.

Это доход физлиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работода­теля и не привлекают физических лиц по трудовым договорам и (или) по гражданско-правовым договорам, а также доход от использования имущества. То есть вы не вправе нанимать сотрудников или быть нанятым.

Для физлиц новый налог заменит подоходный налог, а для ремесленников — сбор за осуществление ремесленной деятельности. До начала деятельности им нужно будет установить приложение «Налог на профессиональный доход» и направить в налоговую уведомление о применении налога на профессиональный доход.

Если выручка за год не превысит 60 000 рублей, налог составит 10% от доходов (включая предварительную оплату, аванс и задаток), а если превысила эту сумму — 20% от суммы превышения.

Если вы продаёте товар (овощи, мёд и прочее) на ярмарке, то платить будете налог на профессиональный доход. Но если есть справка о том, что вырастили всё на собственном участке, налог за это платить не придётся.