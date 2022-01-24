Открыли новый пеллетный цех

В Стародорожском опытном лесхозе открылась автоматическая линия по производству топливных пеллет. Строительство началось в 2020 году. Объект занял около 3 гектаров. Помещение цеха площадью 864 кв. метра (18 м в ширину и 48 м в длину) возвели рядом с линией сортировки и цехом деревообработки.

Готовую продукцию грузят в вагоны и отправляют потребителю по железной дороге. Мощность нового производства составит 3 тонны пеллет в час и около 20 тысяч тонн топливных гранул

в год.

Открытие цеха проходило торжественно. Поздравить работников лесхоза приехал Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси. В своей речи он отметил, что, введя сейчас цех в эксплуатацию, стародорожане попали во время, когда на эту продукцию установлена максимальная цена. «Например, если год назад тонна индустриальных пеллет стоила 70 евро, то сегодня уже 110 евро», — сказал замминистра.

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Построят ферму перепелов

Перепелиную ферму с автоматизированным сбором и упаковкой товарного яйца построят в Солигорском районе. Об этом расска­зала Елена Василевская, заместитель председа­теля комитета экономи­ки Миноблисполкома.

Инновационную перепелиную ферму замкнутого цикла построят в агрогородке Кривичи Солигорского района. Там наладят механизированный сбор яйца, создадут дополнительные птичники, установят новые сортировочные машины.

На ферме будут проводить селекцион­ную и племенную работу по содержанию перепелов и получению товарного яйца.

Сейчас проект проходит экспертизу. Его начнут реализо­вывать в 2022 году, завершить планируют в 2026 году. На ферме будет создано 49 рабочих мест.

Скрыли падёж скота

В результате надзорной деятельности прокура­турой Копыльского района установлен факт сокрытия падежа крупного рогатого скота.

Как сообщает прокуратура, заведующие молочно-товарными фермами сельхозорганизации Копыльского района совместно с главным ветврачом этой же организации при составлении отчётов о движении скота и птицы на фермах скрыли падёж молодняка крупного рогатого скота.

Так, в конце октября 2021 года они умышленно внесли заведомо ложные сведения, не указав выбытие 10 телят.

Копыльским РОСК по фактам служебного подлога возбуждены уголовные дела (ч.1 ст.427 УК Беларуси).