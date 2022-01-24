Посол ФРГ в Минске: «Белорусы нашли в себе силы и великодушие открыть для нас, немцев, путь к примирению»

В связи с началом нового 2022 года Манфред Хутерера, Посол Федеративной Республики Германия в Минске, 19 января 2022 года обратился с пожеланиями ко всем белорусам и с благодарностью за то, что удалось сделать за 30 лет после возобновления дипломатических отношений, высказал сожаление о приостановке деятельности объединяющих наши народы учреждений и выразил надежду, что 2022 год будет лучше для Беларуси и для германо-белорусских отношений.

В своей речи он, в частности, сказал:

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«Уважаемые дамы и господа, в новом 2022 году, который только начинается, я желаю Вам от имени Посольства Германии в Минске здоровья, удовлетворённости и всего самого лучшего.

В этом новом году Германия и Беларусь отмечают юбилей: 13 марта 1992 года, уже почти 30 лет назад, между нашими странами были возобновлены дипломатические отношения. За эти три десятилетия наши страны многого добились вместе. Немцы и белорусы сегодня близки друг другу. Сотни тысяч жителей обеих стран посетили друг друга и поддерживают международные контакты. Немцы и белорусы

становятся друзьями, создают семьи. Мне хотелось бы, чтобы перемещение между нашими странами, несмотря на мировую пандемию коронавируса, снова стало проще.

За 30 лет немцы и белорусы вместе создали нечто значительное. Международный образовательный центр «IBB» – живой символ диалога и сотрудничества. Историки из Германии и Беларуси вместе изучали нашу историю, в которую входит столь болезненная глава о преступлениях Германии во Второй мировой войне, и выпустили

публикации на эту тему. Уже очень давно белорусские дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, по частной инициативе получили возможность выезжать на отдых в Германию.

Это успешное развитие отношений между нашими обществами стало возможным лишь потому, что белорусы нашли в себе силы и великодушие, несмотря на непростительные преступления, совершённые немцами во время Второй мировой войны, открыть для нас, немцев, путь к примирению. За это мы, немцы, и я лично крайне благодарны. Германия признаёт свою историческую ответственность. И во времена крайне сложных отношений между нашими правительствами мы, немцы, и правительство Германии также будем продолжать работать над осмыслением преступлений, совершённых немцами в Беларуси, и поддерживать эту работу. Мы не забываем. И сохраним счастье примирения между нашими народами.

Мы сожалеем о том, что Институт имени Гёте и Германская служба академических обменов (DAAD), а также Центральное управление немецких школ за рубежом были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Они наводят важные мосты между нашими обществами – особенно между молодыми людьми, олицетворяющими будущее германо-белорусских отношений! Мы хотели бы увидеть в Беларуси скорое возобновление деятельности этих объединяющих народы учреждений.

Целью правительства Германии по-прежнему остаётся поддержка Беларуси в стремлении являть собой свободное, суверенное, уважаемое, демократичное и процветающее государство в сердце Европы. Правительство является сторонником мирного и разностороннего обмена с Беларусью как страной-соседкой. Это особенно относится к гражданскому обществу, к людям в вашей стране и их пожеланиям, надеждам, заботам и переживаниям. Именно в эти крайне сложные времена важно сохранять открытыми каналы для диалога и коммуникации. Борьба с коронавирусом, защита климата, устойчивое развитие, а также разоружение и меры укрепления доверия в Европе – задачи для всего человечества, которые эффективнее всего решать в сотрудничестве между государствами».

С полным текстом речи Посла и видеозаписью его выступления можно познакомиться на сайте Посольства и на странице Facebook по ссылке.