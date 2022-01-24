График выезда нотариусов в сельские населённые пункты Случчины в 1 квартале 2022 года. Все приёмы будут проходить с 10.00 до 12.00.

26.01 – Беличи, улица Центральная, 54, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05

27.01 – Новые Рачковичи, улица Центральная, 14, Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09

28.01 – Летковщина, улица Центральная, 1, Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21

09.02 – Кирово, улица Надречная, 2А, Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23

10.02 – Лядно, улица М. Горького, 39, Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20

17.02 – Козловичи, улица Центральная, 18А, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05

18.02 – Исерно, улица Первомайская, 68, Мордвилко Ирина Викторовна, тел. 4 80 21

24.02 – Селище, улица Колхозная, 1А, Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09

25.02 – Подлесье, улица Молодежная, 3А, Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20

09.03 – Покрашево, улица Губина, 43, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05

10.03 — Весея, улица Новая, 2, Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09

16.03 – Сороги, улица Школьная, 46, Колос Светлана Викторовна, тел. 4 80 23

18.03 – Серяги, улица Молодежная, 1А, Геджати Елена Сергеевна, тел. 4 80 20

23.03 – Греск, улица Школьная, Зеневич Татьяна Тадеушевна, тел. 4 15 05

25.03 – Лучники, улица Цикова, 5А, Саванович Наталья Владимировна, тел. 5 37 09