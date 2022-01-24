Неделю назад, в понедельник, 17 января, «Кур’ер» опубликовал видео от читателя, в котором видно, как мужчина обнаружил «червяков» в живой рыбе. Как рассказал случчанин, он купил живых карпов на улице, а при чистке обнаружил у них под кожей неизвестных ему паразитов. Не зная, как правильно поступить, мужчина рыбу выбросил.

«Кур’ер» узнал в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии, на что обращать внимание при покупке рыбы, куда жаловаться по поводу некачественного товара, кто и как проверяет рыбную продукцию в торговле, а также можно ли есть рыбу с «червяками».

Все виды пресноводной рыбной продукции, поступающей для реализации партиями, упаковками или отдельными экземплярами, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. Её проводят специалисты ветеринарной службы. На основании ветеринарно-санитарной экспертизы принимается решение о порядке её использования: на общих основаниях, с ограничениями (переработка на промышленных предприятиях) или уничтожение.

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Что проверяют при контроле

Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции предполагает выявление в предназначенных для пищевого использования частях рыбы следующих групп паразитов:

паразиты, представляющие опасность для человека или хозяйственно-ценных млекопитающих. Данные паразиты опасны лишь в живом состоянии. Поэтому обязательное требование для разрешения пищевого использования рыбы и рыбной продукции — это отсутствие живых паразитов соответствующих видов;

паразиты, изменяющие физико-химические свойства рыбы и рыбной продукции. При паразитологическом контроле важны не сами паразиты, а степень вызванных ими поражений;

паразиты, портящие товарный вид рыбы и рыбной продукции. Для паразитов данной группы степень поражённости устанавливается в зависимости от степени заметности.

Про паразитов рыбы

Факт обнаружения паразитов в рыбе и рыбной продукции не может быть основанием для браковки или снижения её сортности. Учитывается, какие обнаружены паразиты, в каком состоянии и количестве.

При определении пищевой пригодности рыб и рыбной продукции имеют значение только паразиты, находящиеся в мышечной ткани.

Паразиты поверхности тела, а также печени, икры или молок учитываются, если эти части направляются для пищевого использования.

Паразиты других органов, в особенности пищеварительного тракта и собственно полости тела, не могут быть причиной браковки или понижения сортности рыбы и рыбной продукции.

Что разрешено продавать

К продаже населению на пищевые цели допускается только доброкачественная рыбная продукция, качество которой подтверждается органолептическими и лабораторными исследованиями.

Сколько гельминтов допустимо при продаже рыбы

При наличии у рыбы нежизнеспособных гельминтов и их личинок, не превышающих 5 паразитов на 1 кг массы, рыба допускается к реализации населению без ограничений. При наличии у рыбы более 5 паразитов на 1 кг массы рыба направляется на промышленную переработку.

Как обезвредить рыбу при обнаружении гельминтов

Обезвреживание рыбы при выявлении возбудителей инвазионных болезней, опасных для человека и животных, проводится:

путём проварки в течение 20 минут от начала кипения;

путём поджаривания кусочками до 100 граммов или в котлетах из рыбного фарша в течение 25 минут;

путём смешанного, крепкого посола (плотность тузлука 1,20 г/см3, температура 1–2 °С) при достижении массовой доли соли в мясе рыбы 14 %. Продолжительность посола от 10 суток (мелкой рыбы) до 40 суток (крупной рыбы).

Кто проводит госнадзор предприятиями

На территории Слуцкого района отсутствуют предприятия по выращиванию и переработке рыбной продукции. Госсаннадзор за вышеуказанными предприятиями проводит территориальный центр гигиены и эпидемиологии. Вместе с этим проводится госсаннадзор за предприятиями торговли, пищевой промышленности, общепита, расположенных на территории Слуцкого района.

На настоящий момент обращений по реализации недоброкачественной рыбной продукции в ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» не поступало.

Что проверяют по заявлениям покупателей

В случае поступления заявления лабораторией ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ» могут быть проведены исследования по паразитологическим показателям в рыбной продукции.

Важно понимать, что все возникающие к торговым организациям претензии, связанные с нарушением ими прав потребителя (ненадлежащее качество обслуживания, продажа некачественных товаров или продукции с истекшими сроками годности и др.), следует решать с конкретным субъектом хозяйствования, к торговому объекту которого есть претензии у покупателя. Покупатель вправе попросить ветеринарное свидетельство и товаросопроводительную документацию на рыбную продукцию.

Кто отвечает за качество товара

Ответственность за реализацию некачественного товара несёт субъект хозяйствования, продавший её. Претензии по качеству продукции нужно адресовать администрации торгового предприятия, где она приобретена. Для этого на каждом торговом объекте есть книга замечаний и предложений, в которую следует сделать запись о претензиях к качеству товара. Руководство торгового объекта в установленный срок должно дать покупателю письменный ответ о принятых мерах.

Если руководитель юрлица не принял меры по организации деятельности в соответствии с требованиями законодательства, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью граждан, на него налагается штраф, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления.

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