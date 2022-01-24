Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 17 по 23 января. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Круковская (@m.krukovskaya2808)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Кузьмина (@iuliiakuzmina99)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Ельницкая🌲 (@alesya_elnitskaya)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина (@mikula_angelina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вольга Бранавіцкая🌼🌺🌼 (@miledi_ginger)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шершун Ольга (@o_shershun)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сяргей Кульбіцкі (@siargeikulbitski)