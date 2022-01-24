Анатолий Шпаковский родился в деревне Борисовка Слуцкого района 22 января 1947 года. Детство провёл там, а потом окончил училище и жил в Слуцке.

Анатолий Владимирович — ветеран труда. Больше 40 лет он проработал на Слуцком сахарорафинадном комбинате слесарем-наладчиком.

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«Он был хорошим сыном для матери, любящим мужем и отцом, — рассказывает жена Анатолия Шпаковского Тамара Николаевна. — Отличный семьянин, для детей старался делать всё. Построил коттедж. Любил заниматься огородом и работой по дому. Его ценили и на работе, и друзья. Ни с кем не ссорился. И очень любил своих четверых внуков».

Анатолий Владимирович и Тамара Николаевна вырастили двоих сыновей, оба получили профессию инженера и работают на слуцких предприятиях.

Анатолий Шпаковский не дожил до своего 75-летия всего три дня. Он умер 18 января. Похоронен на кладбище в деревне Новодворцы.