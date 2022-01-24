Как прошли выходные в Слуцке и за городом. В фотографиях случчан

Снег — главное явление этих выходных. Снежный покров и хорошая погода стимулировали зимнюю активность жителей Слуцка и повлекли их на природу: на горки, на лыжню. С другой стороны, осадки заставили трудиться дворников, владельцев частных домов даже в субботу и воскресенье. Фотоподборка зимних картинок в городе и за его пределами.

В городе народ покупает

Что можно увидеть в выходной на улицах Слуцка, если проехать с окраины в центр? Самое оживлённое место в центре города — у «Маяка»: от остановки поток людей и стоянка тоже вся заставлена машинами.

На Слуцком рынке были и продавцы, и покупатели. Торговцы бережно закутали свой товар в одеяла, ковры или тёплую одежду.

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Горки у Случи

Самое оживлённое место в 11-м городке — склоны Случи. С самого утра здесь шумно и весело — катание на санках, «таблетках» и просто картонках. Некоторые умудряются съезжать даже со ступенек.

За городом

Поля едва припорошены снегом. С утра — пасмурно, а после обеда — солнце. И сразу веселее! Дороги чистят не только в деревне, но и грунтовки. Проехать можно. Правда, в лесу навалено бурелома, много поломанных деревьев.

Не обошлось без травм

Десятки случчан на выходных катались с так называемой Мир-горы – холма в районе деревни Сороги. Там один спуск крутой, а другой — более пологий. Одна женщина каталась с пологого спуска, но не смогла вовремя затормозить. Она ударилась о дерево и потеряла сознание. Женщине понадобилась помощь врачей «скорой». Случчане рассказывали, что в деревья врезались ещё несколько человек, но без особых последствий.