На этой неделе отмечаем Татьянин день и День таможенника, а у безработных есть тоже дата — Всемирный день безработных. Есть повод узнать о достижениях белорусской науки и полакомиться эскимо.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

24 января — Международный день эскимо. 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон запатентовал «глазированное мороженое на палочке». На эту идею его натолкнул маленький посетитель магазина сладостей, который долго не мог выбрать, что ему купить: мороженое или шоколадный батончик. Вскоре после этого случая Нельсон залил мороженое шоколадом. В СССР эскимо впервые начали производить в 1937 году на Московском хладокомбинате № 8.

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25 января 1972 года Минск стал 11-м городом в СССР с населением более 1 миллиона человек.

25 января — Татьянин день (День студента). История праздника начинается с 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года, когда императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». Татьянин день традиционно связан со святой великомученицей Татианой Римской, которая является покровительницей молодёжи и студенчества. Известная студенческая традиция на Татьянин день – призыв Шары. Ночью 25 января они выходят на балкон или выглядывают в окно и кричат три раза: «Шара, приди!» перед открытой зачётной книжкой. Студенты верят, что такой ритуал помогает успешно сдать все экзамены.

26 января — Международный день таможенника. Учреждён в 1983 году.

26 января 2000 года вступил в силу Договор о создании Союзного государства России и Беларуси.

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Он был установлен 1 ноября 2005 г. Генеральной Ассамблеей ООН. В 2022 году дату отмечают в 17-й раз. Холокост — наиболее распространённый термин, обозначающий преследование и уничтожение 6 000 000 евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй мировой войны в Европе (1933-1945 гг.).

28 января — Всемирный день безработных. Точные сведения об инициаторах и дате чествований отсутствуют. Цель создания Всемирного дня безработицы – обращение внимания общества и правительства на проблемы занятости. В 2021 году Точные сведения об инициаторах и дате чествований отсутствуют. Цель создания Всемирного дня безработицы – обращение внимания общества и правительства на проблемы занятости. В 2021 году за содействием в трудоустройстве обратилось 136,7 тыс. человек, из них 58,4 тыс. человек поставлено на учёт в качестве безработных.

29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны. Событие приурочено к годовщине принятия 29 января 1985 года Делийской декларации. Документ призывает к остановке гонки ядерных вооружений. Сегодня режим нераспространения ядерного оружия стоит на грани развала. В адрес ядерных держав всё чаще звучат упрёки в невыполнении обязательств по разоружению. Три ядерные страны – Индия, Пакистан и Израиль – так и не подписали договор о нераспространении.

30 января — День белорусской науки. Официально установлен в 1993 году. Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук Беларуси, основанная в 1928 году. В Национальной академии наук работает более 18 тысяч исследователей, техников, вспомогательного и обслуживающего персонала, среди которых немало докторов и кандидатов наук.