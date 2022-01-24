На этой неделе отмечаем Татьянин день и День таможенника, а у безработных есть тоже дата — Всемирный день безработных. Есть повод узнать о достижениях белорусской науки и полакомиться эскимо.
Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».
24 января — Международный день эскимо. 24 января 1922 года владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон запатентовал «глазированное мороженое на палочке». На эту идею его натолкнул маленький посетитель магазина сладостей, который долго не мог выбрать, что ему купить: мороженое или шоколадный батончик. Вскоре после этого случая Нельсон залил мороженое шоколадом. В СССР эскимо впервые начали производить в 1937 году на Московском хладокомбинате № 8.
25 января — Татьянин день (День студента). История праздника начинается с 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года, когда императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета». Татьянин день традиционно связан со святой великомученицей Татианой Римской, которая является покровительницей молодёжи и студенчества. Известная студенческая традиция на Татьянин день – призыв Шары. Ночью 25 января они выходят на балкон или выглядывают в окно и кричат три раза: «Шара, приди!» перед открытой зачётной книжкой. Студенты верят, что такой ритуал помогает успешно сдать все экзамены.
26 января — Международный день таможенника. Учреждён в 1983 году.
29 января — День мобилизации против угрозы ядерной войны. Событие приурочено к годовщине принятия 29 января 1985 года Делийской декларации. Документ призывает к остановке гонки ядерных вооружений. Сегодня режим нераспространения ядерного оружия стоит на грани развала. В адрес ядерных держав всё чаще звучат упрёки в невыполнении обязательств по разоружению. Три ядерные страны – Индия, Пакистан и Израиль – так и не подписали договор о нераспространении.
30 января — День белорусской науки. Официально установлен в 1993 году. Ведущим исследовательским и научным центром страны является Национальная академия наук Беларуси, основанная в 1928 году. В Национальной академии наук работает более 18 тысяч исследователей, техников, вспомогательного и обслуживающего персонала, среди которых немало докторов и кандидатов наук.