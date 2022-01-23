Экспорт медицинских услуг принёс Беларуси в 2021 году более 40 миллионов долларов. Это на 20% больше, чем в 2020-м.

Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, предаёт Sputnik.

По его словам, даже COVID-19 не помешал выполнить и перевыполнить на 20% план по экспорту медуслуг. На 111% выполнен также план по экспорту образовательных услуг, благодаря чему удалось заработать 25 миллионов долларов.

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За счёт полученных средств была улучшена материально-техническая база медицинских вузов.

«Мы возвели новый корпус в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Открыли в Могилёве кардиохирургический центр, где впервые в регионе провели пересадку сердца», – рассказал Андросюк.

По его словам, больше всего экспорт услуг увеличен в кардиохирургии, онкологии и стоматологии.

В полтора-два раза чаще белорусскими медуслугами стали пользоваться граждане Германии, Италии, Польши. Более 2 500 иностранцев приехали в Беларусь для того, чтобы привиться от коронавируса. Среди самых востребованных услуг замминистра назвал избавление от постковидного синдрома.