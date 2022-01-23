Случчанин поделился ссылками на приложения и интернет-ресурсы, полезные жителям Слуцка в повседневной жизни (список)

Житель Слуцка Вадим Дубовский прислал в редакцию подборку ссылок на интернет-ресурсы и приложения, которые, по его мнению, полезны в повседневной жизни. Используя их, легко узнать актуальное расписание транспорта, заказать билеты, записаться в очередь на почту, подать заявку на устранение коммунальной проблемы, узнать штраф по фотофиксации и многое другое. Пользуйтесь и подсказывайте свои.

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