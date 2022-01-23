Случчанин поделился ссылками на приложения и интернет-ресурсы, полезные жителям Слуцка в повседневной жизни (список)

Житель Слуцка Вадим Дубовский прислал в редакцию подборку ссылок на интернет-ресурсы и приложения, которые, по его мнению, полезны в повседневной жизни. Используя их, легко узнать актуальное расписание транспорта, заказать билеты, записаться в очередь на почту, подать заявку на устранение коммунальной проблемы, узнать штраф по фотофиксации и многое другое. Пользуйтесь и подсказывайте свои.
- Расписание движения транспорта в Слуцке, полезные номера телефонов, новости от «Кур’ера» — Транспорт Города
- Расписание железной дороги, заказ билетов, БЧ. Мой поезд
- Расписание движения пригородных и пассажирских поездов, Чыгунка
- Приложение для поиска и заказов билетов на автобусы, Атлас
- Предварительная запись в центральное отделение почты (Запись только с ПК)
- Отслеживание посылок «Белпочты», Белпочта. Отслеживание посылки
- Сервис «Белтелекома». Мой Белтелеком
- Видеоконтроль «Белтелекома». Видеоконтроль
- Предварительная запись на флюорографию 210 к. (Запись только с ПК)
- Информация по налогам и сборам для физических лиц (для регистрации необходимо обращаться в ИМНС по Слуцкому району), MNS Mobile
- Информация по штрафам фотофиксации
- Приём заявок на устранение коммунальных проблем. 115.бел.
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