Видео от случчанок. Одна из авторов видео – Анастасия – сделала кормушку для синиц впервые в жизни. И говорит, что она просто в восторге, когда вместе с котом из окна наблюдает за птицами. А ещё она удивлена: сделала кормушку, а птицы буквально через пять минут как-то узнали об этом, прилетела целая стая.

Случчанка Жанна, которая живёт в районе Майского Посада, так рассказала о своём «общении» с синицами: «У меня тоже моментом обнаружили. Сначала одна разведчица была, угостилась, куда-то слетала, чирикнула, и всё — банда была на подлёте.

Интересно было, как прилетела стайка залётных синичек. Своих я знаю — жирные, упитанные, цвет яркий. А тут прилетела стайка грязных и худых. Даже грудки были не жёлто-зелёные, а какие-то грязно-жёлтые. Мои синички пытались не пустить, но те с голодухи отжали кормушку, по-моему, и семена льна склевали. Столько шума и разборок было, что даже собака из будки вылезла смотреть».

«Такой релакс смотреть, как они прилетают, клюют, дерутся из-за семечек», — написала Елена из 11-го городка, ещё один автор видео.