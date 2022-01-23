Происшествия на выходных: вертолёт экстренно посадили под Солигорском

Вечером в пятницу, 21 января, возле Гоцка в Солигорском районе экстренно сел вертолёт Ми-24. Оказалось, он выполнял плановый полёт, и экипаж выявил неполадки. Пилоты приняли решение сесть на неподготовленную площадку.

Никто не пострадал. Проводится расследование.

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В Гродненском районе опрокинулся грузовик с продуктами и алкоголем

В пятницу 60-летний водитель на «ГАЗе» ехал из Слонима в Гродно. В Гродненском районе, выезжая из деревни, он не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В кузове была различная продукция, в том числе алкогольная. До 100 литров спиртного было повреждено. Водитель не пострадал. БелТА

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