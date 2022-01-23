Происшествия на выходных: вертолёт экстренно посадили под Солигорском

Вечером в пятницу, 21 января, возле Гоцка в Солигорском районе экстренно сел вертолёт Ми-24. Оказалось, он выполнял плановый полёт, и экипаж выявил неполадки. Пилоты приняли решение сесть на неподготовленную площадку.
Никто не пострадал. Проводится расследование.
В Гродненском районе опрокинулся грузовик с продуктами и алкоголем
В пятницу 60-летний водитель на «ГАЗе» ехал из Слонима в Гродно. В Гродненском районе, выезжая из деревни, он не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В кузове была различная продукция, в том числе алкогольная. До 100 литров спиртного было повреждено. Водитель не пострадал. БелТА
Люди погибли на пожарах
- В субботу ночью горел жилой дом в деревне Ховхло Буда-Кошелевского района. До приезда пожарных люди спасли жену хозяина, пенсионерку. Она попала в больницу с отравлением дымом. Её муж погиб.
- Вечером в субботу загорелась хозпостройка во дворе дома пенсионерки в деревне Бобрик Пинского района. На пожаре обнаружен погибший сожитель хозяйки, пенсионер.
- Также вечером в субботу горел жилой дом в деревне Яскевичи Гродненского района. На пожаре обнаружен погибший брат хозяина 1977 года рождения.
- В воскресенье ночью загорелся строительный вагончик во дворе дома в деревне Тельмы-2 Брестского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1947 года рождения, пенсионер.
- Этой же ночью горел жилой дом в деревне Малая Угринь Зельвенского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1970 года рождения. МЧС